金控股人氣王出爐！這兩檔去年股民暴增逾十萬人

2021年全年金控股人氣王出爐。據集保中心數據顯示，2021年全年15檔金控股股民人數大增近45萬人達567.8萬人，其中擁抱開發金（2883）和富邦金（2881）的小股東，去年各暴增了逾16萬人、及11萬人，拿下金控股人氣王。

截至2021年底統計，擁抱開發金的小股東達近73萬人，年增近三成，股東人數居金控之冠，持有富邦金小股東則有33.4萬人，年增達近五成、增幅最大。

值得一提的是，去年收盤價達76.3元、榮登金控高價股王的富邦金，買十張以下的小股東竟佔近9成居金控之冠，顯示小資族湧進高價股的盛況，法人說，關鍵就是開放零股交易後，讓高價股的小股東大增。

法人說，從開發金、和富邦金去年股民大增，點出三大現象，一是2020年10月開放零股交易後，讓小資族開始參與高價股，二是開發金從9.3元起漲到17.5元，股價年翻了快一倍，顯示在比價效應下，小股民搶進低價股、進而推升股價，三是，開發金和富邦金去年都有合併題材，股民看好利多提前卡位。

法人進一步分析，開發金和富邦金都屬「壽險型金控」，2022年隨美國升息腳步趨近，美國長天期公司債和公債殖利率走揚，加上避險成本低檔，且因宣告利率調降使壽險業負債成本下降，這三大利多都有助壽險獲利在2022年續持高檔。

該法人也說，因台灣2026年開始實施IFRS 17及ICS 2.0，壽險業的利差損（平均負債成 本率與公債殖利率的差額）必須在2025年底一次性轉銷，這將使得低淨值比及高平均負債成本率的業者，增資壓力較大，但升息也會稍緩解此壓力，也加強股民續抱壽險金控股信心。

據集保中心最新數據，2021年底15家金控股總股東人數達567.87萬人，較2020年底增加了44.76萬人、年增8.56%，法人說，去年台股飆漲、量能擴大，金控股雨露均霑，存股族自然湧進。

其中有10檔金控股的股東人數全增加，又以開發金增加16.7萬人最多、富邦金增加11.09萬人次之，第三大則是台新金（2887）增加6.2萬人、年增近兩成。

法人說，台新金去年甩掉彰銀（2801）後，挾著合併保德信議題持續發酵，有從B咖晉升為A咖金控股態勢，加上去年前11月獲利年增逾四成，獲利亮眼，也成為股民追捧標的。