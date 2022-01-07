台積電跌10元 台股跌198點收18,169點、周線收黑

台股今(7)日收盤下跌198.16點、跌幅1.08%，收盤指數18,169.76點，成交量3,268.35億元；2022年台股第一周周線收黑，全周下跌49.08點。台積電（2330）收盤下跌10元，收盤價634元。櫃買指數今日下挫幅度較大，收盤指數為226.61點，下跌4.61點、跌幅1.99%，成交量969.9億元。

台積電開小低盤後即向上走揚，再加上金融股上漲，拉抬大盤指數回升到18,400點之上，但隨台積電走勢疲軟，指數也一路下滑而跌破平盤，最低指數曾跌到18,134.41點；台積電今日走高至646元後，盤中卻滑落到632元，高低差距達14元，也拉低大盤指數下滑。

今日電子股成交占比下滑到六成左右，運輸類股占比約一成五。權值股的台達電（2308）、研華（2395）、華碩（2357）、友達（2409）、聯發科（2454）、大立光（3008）、日月光投控（3711）、南電（8046）及貨櫃三雄盤中跌勢較重，金融股的彰銀（2801）、華南金（2880）、玉山金（2884）及兆豐金（2886）等盤中展現強勢。

今日盤面成交金額大卻走跌者為華航（2610）、智原（3035）、元太（8069）、中美晶（5483）、欣興（3037）、宏達電（2498）、玉晶光（3406）及國巨（2327）等股，強勢股為富采、雙鴻（3324）、中華化（1727）、亞聚（1308）、東森（2614）、網龍（3083）、毛寶（1732）及三晃（1721）等股。

第一金投顧說，受到美股近期下跌影響，加權指數日KD高檔交叉向下短線或進入整理，但10日線未破仍有持強空間，下檔18,000點則具備較大支撐。短線來看，半導體及ABF擴產明確資本支出不小，對於設備業績貢獻明確，相關個股表現續強，在台積電法說前仍可留意。

第一金投顧表示，此外，12月營收表現佳的個股股價表現也不差，其他如基本面佳的矽晶圓、ABF 族群逢低可以布局，但在美股止穩前，投資人資金水位則要控制得宜。