快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

美系外資憂庫存去化 調降宏捷科評等及目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美系外資表示，因宏捷科（8086）的客戶庫存偏高，恐影響定價權，加上需求弱及產能利用率低，恐對毛利率造成壓力，決定調降宏捷科評等至中立，目標價也由210元調降至150元。

美系外資認為，受到客戶的庫存偏高的影響，擔心因庫存去化問題，宏捷科恐失去定價權，另外，毛利率的表現也恐受到需求及產能利用率低的影響，調降宏捷科今明年每股純益預估，降幅分別為26%、11%。

美系外資同時建議暫停休息，且調降宏捷科評等，由原先加碼降至中立，目標價下調至150元。

宏捷科今年開紅盤日收紅，之後股價再往下跌，滑落至各均線之下，今（7）日以129.5元開低，一度下滑至129元，盤中跌幅4.77%。

宏捷科 外資 產能利用率

延伸閱讀

實戰台積電大家族 2022輪番上陣攻守策略

看好台積法說會 外資提前卡位

宏捷科 上月營收減19%

外資看旺ABF三雄 台光電斥資21.6億擴產

相關新聞

台股急殺的最大原因是疫情 法人認為短線宜保守

台股今（7）日開高走低，盤中一度急殺大跌至18,134.41點，市場出現今年開紅盤以來，透過拉抬台積電（2330）、鴻海...

台積電跌勢未止 台股盤中一度跌逾200點

台股今(7)日開小高盤後，遇賣壓湧出，台積電（2330）再度出現震盪，盤中一度跌至634元，也壓低大盤指數一度下跌逾20...

國鼎股價強攻300元 超車高端搶當新藥股王

COVID-19住院口服藥二期解盲達標的國鼎生技，繼昨天股價狂飆67%觸動熔斷機制後，今天開盤續強，開高攻上300元關卡...

千金股震盪 瑞信、高盛力挺

千金股昨（6）日隨股王矽力-KY打入跌停而震盪修正，檯面上11檔千金股僅力旺收紅，整體千金股開年至今顯得欲振乏力，但瑞信...

華碩小金雞力智13日上市 申購凍資2,946億

華碩旗下、電源管理IC廠力智預計1月13日掛牌上市。根據證交所統計，力智上市前現增發行新股的公開申購量高達50萬筆，以每...

外資終止連11買 台股量縮、股王矽力跌停

美國聯準會變身「超鷹」，全球股市嚇趴，台股昨（6）日出現股王矽力-KY跌停鎖死的罕見景象、下跌490元創史上第二大下跌金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。