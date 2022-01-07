美系外資憂庫存去化 調降宏捷科評等及目標價

美系外資表示，因宏捷科（8086）的客戶庫存偏高，恐影響定價權，加上需求弱及產能利用率低，恐對毛利率造成壓力，決定調降宏捷科評等至中立，目標價也由210元調降至150元。

美系外資認為，受到客戶的庫存偏高的影響，擔心因庫存去化問題，宏捷科恐失去定價權，另外，毛利率的表現也恐受到需求及產能利用率低的影響，調降宏捷科今明年每股純益預估，降幅分別為26%、11%。

美系外資同時建議暫停休息，且調降宏捷科評等，由原先加碼降至中立，目標價下調至150元。

宏捷科今年開紅盤日收紅，之後股價再往下跌，滑落至各均線之下，今（7）日以129.5元開低，一度下滑至129元，盤中跌幅4.77%。