台股急殺的最大原因是疫情 法人認為短線宜保守

台股今（7）日開高走低，盤中一度急殺大跌至18,134.41點，市場出現今年開紅盤以來，透過拉抬台積電（2330）、鴻海（2317）等基期較低的權值股，掩護大割中小型電子股韭菜盤的聲音，法人認為，疫情加上美股下跌是衝擊今日大盤的兩大主因，出現恐慌性殺盤的現象，近期恐陷入整理，操作上應觀望保守。

台股今日以18,388.16點開高，一度拉升至18,444.12點，但是盤中賣壓加重，原本撐盤的權值股走弱，漲多的強勢股更是重挫，盤面上僅金融股及防疫題材股表現較抗跌，指數翻黑後再出現急殺，回測10日線，櫃買中心更是自開紅盤以來跌五跌，回測季線。

證券分析師張陳浩表示，台股今日主要是受疫情的影響，加上美股因升息也受到影響，美科技股表現也連動台股科技股，以台股來看，櫃買市場已連跌五天，集中市場則是因台積電等權值股的拉抬，一度再刷新歷史新高。

張陳浩強調，台股大盤指數衝高靠台積電，但相對的一旦台積電大漲時，其他中小型電子股則要小心，因此，元日開紅盤以來，權值股從台積電、鴻海、大立光（3008）、台達電（2308）等都出現拉抬攻勢，但是漲多的中小型強勢股則是遭到賣壓，出現下跌。

張陳浩說，目前上漲的股票包括防疫股、遊戲股及宅經濟題材的電商股，權值股走弱，中小型電子股也下跌，隨著農曆年的逼近，疫情的變數增加下，賣壓恐會愈來愈重，在操作上應該保守應對，若真想買股票，以基期低的績優股或題材股為首選。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，櫃買市場跌破月線，回測季線，權值股下殺，盤中下殺量也出來，出現恐慌性殺盤，主要是受到疫情的影響，市場擔心疫情發展，買盤停看聽，在外在偏空因素未解決前，操作上應先觀望，預期近期大盤恐呈現整理格局，至於能否再創高，則要再觀察相關外在變數的發展。

宏遠投顧認為，目前科技股很像2000年網路泡沫情境，應提防未來股價大修正，尤其是本益比及股價愈高的小型電子股。

宏遠投顧強調，要提防台股第三波割韮菜，台股從2021年以來有三波割韮菜，目前處於第三波階段，標的恐是股價漲太多的中小型電子股，宏遠投顧認為，包括元宇宙、電動車相關、第三代半導體、低軌衛星、高價IP、高價IC設計、晶圓材料等，近期股價如有大漲或反彈應見好就收，不要亂搶，以免套在最高點。