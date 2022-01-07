快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電跌勢未止 台股盤中一度跌逾200點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

台股今(7)日開小高盤後，遇賣壓湧出，台積電（2330）再度出現震盪，盤中一度跌至634元，也壓低大盤指數一度下跌逾200點。

台積電今日走高至646元後，10點10分左右卻滑落到634元，高低差距達12元，也拉低大盤指數下滑。今日電子股成交占比下滑到六成左右，運輸類股占比約一成五。權值股的台達電（2308）、研華（2395）、華碩（2357）、友達（2409）、大立光日月光投控、南電（8046）及貨櫃三雄盤中跌勢較重，金融股的彰銀（2801）、華南金（2880）、玉山金（2884）及兆豐金（2886）等盤中展現強勢。

今日盤面成交金額大卻走跌者為華航（2610）、智原（3035）、元太（8069）、聯發科（2454）、欣興（3037）、宏達電（2498）、玉晶光（3406）及國巨（2327）等股，強勢股為富采、亞聚（1308）、中華化（1727）、錸寶（8104）、網龍（3083）、毛寶（1732）及三晃（1721）等股。

台積電 台達電

延伸閱讀

台股開盤上漲20點 台積電跌1元

台指期開盤上漲122點 台積電期貨漲4元

富邦期貨：國內疫情再度升溫，短線恐加重台股修正壓力

外資終止連11買 台股量縮、股王矽力跌停

相關新聞

台積電跌勢未止 台股盤中一度跌逾200點

台股今(7)日開小高盤後，遇賣壓湧出，台積電（2330）再度出現震盪，盤中一度跌至634元，也壓低大盤指數一度下跌逾20...

國鼎股價強攻300元 超車高端搶當新藥股王

COVID-19住院口服藥二期解盲達標的國鼎生技，繼昨天股價狂飆67%觸動熔斷機制後，今天開盤續強，開高攻上300元關卡...

千金股震盪 瑞信、高盛力挺

千金股昨（6）日隨股王矽力-KY打入跌停而震盪修正，檯面上11檔千金股僅力旺收紅，整體千金股開年至今顯得欲振乏力，但瑞信...

華碩小金雞力智13日上市 申購凍資2,946億

華碩旗下、電源管理IC廠力智預計1月13日掛牌上市。根據證交所統計，力智上市前現增發行新股的公開申購量高達50萬筆，以每...

外資終止連11買 台股量縮、股王矽力跌停

美國聯準會變身「超鷹」，全球股市嚇趴，台股昨（6）日出現股王矽力-KY跌停鎖死的罕見景象、下跌490元創史上第二大下跌金...

0050配息3.2元 34萬人受益

台股2021年亮麗封關，加上上市櫃企業獲利成長，帶動台股ETF漲幅及配息表現。擁有34萬受益人的元大台灣50（0050）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。