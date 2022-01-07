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台積電跌勢未止 台股盤中一度跌逾200點
台股今(7)日開小高盤後，遇賣壓湧出，台積電（2330）再度出現震盪，盤中一度跌至634元，也壓低大盤指數一度下跌逾200點。
台積電今日走高至646元後，10點10分左右卻滑落到634元，高低差距達12元，也拉低大盤指數下滑。今日電子股成交占比下滑到六成左右，運輸類股占比約一成五。權值股的台達電（2308）、研華（2395）、華碩（2357）、友達（2409）、大立光日月光投控、南電（8046）及貨櫃三雄盤中跌勢較重，金融股的彰銀（2801）、華南金（2880）、玉山金（2884）及兆豐金（2886）等盤中展現強勢。
今日盤面成交金額大卻走跌者為華航（2610）、智原（3035）、元太（8069）、聯發科（2454）、欣興（3037）、宏達電（2498）、玉晶光（3406）及國巨（2327）等股，強勢股為富采、亞聚（1308）、中華化（1727）、錸寶（8104）、網龍（3083）、毛寶（1732）及三晃（1721）等股。
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