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華航發6個月年終 還比照軍公教調薪4%

又是美國航線！ 華航傳再增一名本國籍女副機師確診

亞系外資點名買進4檔航運股 這檔台股入列

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

上海航交所指數去年底首度突破5,000點大關，創下新高，去年第4季運價平均季增8%，亞系外資認為，在淡季不淡下，看好海運貨櫃業者今年獲利可望調升，點名買進馬士基、中遠海控、長榮（2603）及海豐國際等4檔國內外公司，台股唯一上榜的長榮目標價上看185元。

亞系外資表示，預估直到今年第3季的運價都將維持在高檔，主要是因塞港所推升運價上漲，預期在塞港持續下，運價也將持續上漲，將上修貨櫃海運業者今年的獲利目標。

亞系外資看好貨櫃海運今年獲利持續，點名買進馬士基、中遠海控、長榮及海豐國際等4檔。

國內貨櫃三雄今日漲跌互見，長榮收143元，上漲2元，漲幅1.41%；陽明（2609）收114.5元，下跌0.5元，跌幅0.43%；萬海（2615）收在平盤191元。

長榮

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