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國鼎觸熔斷暫停交易 網友火速搶買1張稱當樂透

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
國鼎（4132）新冠肺炎新藥解盲達標，今（6）日股價大漲，早盤一度上漲67.55%，開盤8分鐘就因股價飆漲觸及熔斷機制，導致暫停交易。情境示意圖。圖／Ingimage
國鼎（4132）新冠肺炎新藥解盲達標，今（6）日股價大漲，早盤一度上漲67.55%，開盤8分鐘就因股價飆漲觸及熔斷機制，導致暫停交易。情境示意圖。圖／Ingimage

國鼎（4132）新冠肺炎新藥解盲達標，今（6）日股價大漲，早盤一度上漲67.55%，開盤8分鐘就因股價飆漲觸及熔斷機制，導致暫停交易；網友在ＰＴＴ秀出成交單表示，「買一張當樂透」，也有網友已手握75張國鼎，好整以暇的說「我在轎上等你們」。

興櫃股國鼎公布新冠肺炎新藥Antroquinonol二期臨床試驗解盲數據，第14天用藥組患者康復率是97.9%，第28天康復率100%，解盲達標，整個二期臨床試驗將在今年4月完成報告。

國鼎表示，將先針對分析數據及研發相關文件，今年1月先向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急授權前會議（pre-EUA Meeting），待全部文件準備完成備齊後，目標是4月向美國FDA提出EUA申請。

為取得正式藥證，國鼎將向FDA同步申請三期臨床試驗，預計要啟動歐洲等多國逾50個臨床試驗中心的臨床試驗，後續投資金額約5,000～8,000萬美元(約新台幣138,254～221,206元)。

國鼎今日以155.5元開盤，股價走高至237元，漲幅67.55%，因股價過熱，觸及熔斷機制，開盤8分鐘後就遭到暫停交易，股價停在234元，上漲92.55元，漲幅65.43%，成交量2,799張。

國鼎股價一開盤就一路往上飆漲，引來PTT網友熱議，網友認為，「業內人士說破千是基本，我自己看至少5,000」、「這幾天應該可以破500」、「每天漲到暫停交易」。

有網友秀出成交單，以204元成交1張，網友說「買一張當樂透，過年換新車OK 的吧」，貼文一出，其他網友直呼「要怎麼買到？開盤前也掛一張，沒買到」、「興櫃哦…那你會懷念300以下的國鼎…」、「要怎麼買到？開盤前也掛一張，沒買到」、「上看一千 快上車」、「千金股，還有700多元的肉，你不吃我就不客氣了喔」、「目前興櫃的股王是綠界（6763）吧？會不會幹掉他？」、「上看10,000啊」。

另有一名網友則是直接貼上手握75張國鼎的對帳單，好整以暇的說「我在轎上等你們」，根據網友的資料，目前持有75,780股，未實現損益957萬1,289元，貼文一出，不少網友直呼為「國鼎王」、「國鼎爸爸」、「樓上生技王？」、「太威猛拉居然買的到，真的會千金股」、也有網友回應，「保守就先看500吧，起碼比合一當時最高點高吧！！再上去太刺激，不敢碰」、「有機會比肩航海王的男人出現了嗎」、「國鼎王要發財了吧」。

興櫃 解盲

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