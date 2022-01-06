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台股跌132點收18,367點 失守5日均線

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

聯準會（Fed）擬加速升息，美股四大指數急速下殺，科技股哀鴻遍野，連帶台股今（6）日從高檔回落，一度大跌246點。尾盤買單敲進台積電（2330）、聯發科（2454）、金融雙雄等，拉抬指數跌點收斂逾60點，終場指數下跌132點，收在18,367點，跌破5日均線，成交量2,926億元。

盤面上，金融股表現相對抗跌，金融雙雄尾盤成功翻紅；其餘偏向個股表現，長榮（2603）、元太（8069）、玉晶光（3406）、華航（2610）、宏達電（2498）等逆勢走揚，不過，股王矽力-KY（6415）以跌停作收、威鋒電子（6756）、緯穎（6669）、樺漢（6414）等跌逾5%。

台新投顧副總經理黃文清指出，聯準會貨幣政策轉鷹，導致美股重挫、衝擊台股，加上台股近期也累計不小漲幅，今日下跌逾百點。展望後市，預期台股今日有機會賣壓消化完畢，明日有機會啟動反彈，但預期空間不大，區間落在18,200至18,600點，走勢偏向震盪整理。

持續關注貨幣政策動向，此外，下周台積電等重量級電子股將舉行法說會，屆時將釋出營運展望以及財報，目前市場是以偏利多解讀，有機會帶動台股啟動下一波行情；在操作上，建議可以留意啟動升息循環下受惠的金融族群的布局機會，其餘包含：大型權值股、半導體、半導體設備、封測等。

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