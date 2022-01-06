聯準會放鷹 施羅德：以「錦囊三計策」因應

美國聯準會周三（5日）公布會議紀錄釋出縮表訊號，在高通膨背景下，市場預測最早可能在3月開始升息，導致美國股市出現較大賣壓，施羅德投信分析，在市場波動加大情況下可採取應擇優逢低布局，並以「錦囊三計策」因應。

施羅德投信分析，首先，市場反應出聯準會加速縮減購債。原本聯準會於2021年12月時，將原本每月購債1200億美元，決議由每月減碼150億美元倍增為300億美元，整體購債計畫也將於2022年3月退場，同時釋出2022年可能升息3碼（1碼是0.25個百分點）的看法。

其次，市場對於聯準會可能提前縮減資產負債表感到意外。5日的會議紀錄進一步顯示，聯準會官員正在考慮提高利率、並同時開始縮減目前超過8.5兆美元的資產負債表。縮表的具體作法為將其持有的債券資產於到期之後，所獲得的收益不再另行投資，或是賣出債券部位。

最後，美國公債殖利率走高。會議紀錄帶動美國公債殖利率彈升，10年期公債殖利率升至1.7%，創2022年4月以來最高。彭博資訊統計市場預估聯準會於3月升息1碼的機率為80％。

施羅德投信表示，聯準會偏鷹派的貨幣政策訊號可能會帶來影響。例如推升短天期和長天期公債殖利率走高、進一步支撐強勢美元、投資人進行資產調整造成產業類股漲跌輪動加速。建議在市場波動加大情況下可採取應擇優逢低布局，首先可採偏防禦降波動的避險操作，以波動度較低的多元債券作為核心資產。此外，採取攻守兼備的股債資產並進策略，布局全球型多元資產基金。最後，股票投資人可選擇創新多主題策略，尋找經濟結構轉變後的未來新贏家，逢低布局具前瞻性和未來性的多主題趨勢產品。

施羅德環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，擔心市場波動加劇的投資人，不妨選擇以投資級多元債券為主的基金作為核心資產。雖然美國可能進入升息循環，但資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減，且美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆、企業資產負債表持續改善、違約率降低、加上疫情仍然不時干擾金融市場，造就了投資等級債券、高收益債券以及新興市場債券都有各自的投資機會，因此不重押單一券種的全球複合債券策略，能在變化快速的金融市場中，達到進可攻、退可守的操作彈性與目標，是多頭時期債券市場的投資良選。

環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，整體股市仍是優於債市的表現，穩健與積極型投資人，不妨考慮靈活調整的全球型多元資產基金，因為歐洲央行預期維持寬鬆、中國大陸人民銀行（央行）也開始轉向較寬鬆的貨幣政策，分歧的政策方向讓歐股和新興股有表現機會。

環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍則說，在利率和市場變動環境下，持續看好超大型股和大型股具有較佳的防禦型和未來的成長潛力，投資人應採取跨產業跨區域的多元主題投資策略，聚焦未來趨勢下的新贏家。