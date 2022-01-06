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台積電昨出現721元成交價 網友問：怎麼成交的？
台積電（2330）預計下周四（13）日舉行法說會，台積電昨（5）日股價一度衝上669元，讓去年初的買在最高點的「679梯大學長」終於有機會解套，但5日鉅額交易資料中，竟出現一筆掛當日漲停價721元，成交量達22張的「新學長」，網友直問怎麼成交的？
國際與台灣市場資金蜂擁提前押寶台積電法說會行情，法人看好台積電去年營收、獲利同步創高，每股純益超過22元是基本盤。台積電股價連續兩個交易日反彈，昨日更一度上衝至669元，逼近歷史新高價679元。昨收650元，下跌6元，跌幅0.91%。
不過昨日證交所發布的鉅額交易日成交資訊中，有一筆以721漲停價買進22張台積電的大單，成交價遠遠高出盤中669元的高點。網友紛紛疑惑究竟721元怎麼會成交？
依據台灣證券交易所股份有限公司上市證券鉅額買賣辦法，鉅額交易制度分成「逐筆交易」及「配對交易」2種方式。在逐筆交易中，當買進價格高於最低賣出價時，會由低至高依序成交，股票組合鉅額買賣以逐筆交易方式撮合成交；配對交易則是投資人得洽定交易對象並議定價格後，透過證券商向本公司申報買賣，經電腦撮合完成交易。
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