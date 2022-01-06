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航空貨運再傳漲聲 這六檔盤中逆勢走揚
航空貨運價格將再上漲，華航（2610）、長榮航（2618）正式發出通知，將調漲亞洲區間市場的空運貨運的運價，漲幅約10~20%，隨著航空貨運價格的上漲，除了航空雙雄外，航空貨攬業者也可望同步受惠，激勵今（6）日股價表現，遠雄港（5607）開低走高，盤中漲幅逾2.7%，中菲行（5609）盤中漲幅近2%，另外，台驊投控（2636）、捷迅（2643）也上漲。
華航預計1月11日起調漲台灣到東北亞的運價，漲幅為10～20%；長榮航自1月12日起調漲東北亞、東南亞各航線運價，調幅為15～20%；法人表示，航空貨運價格再上漲，國內華航、長榮航、遠雄港及航空貨攬比重高的中菲行、捷迅、台驊及台灣空運的業績將受惠。
去年海運及空運的運價都上漲，推升貨攬業者的營收及獲利表現；中菲行去年營收388.54億元，年增71.9%，創下新高，累計去年前三季每股純益10.56元，年增70.9%，法人推估去年全年獲利也將創新高，另外，台驊、捷迅去年獲利也可望創下新高。
台股今日受美股周三大跌拖累，大盤指數盤中重挫逾200點，航運股表現抗跌，貨櫃股由長榮領軍，航空股則是受惠於將再調漲航空貨運價格，華航、長榮航盤中翻紅，另外，同步可受惠的貨攬業者股價也有表現。
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