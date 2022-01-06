快訊

直播／桃機群聚案、重啟急重症量能 指揮中心下午2時說明

確診個案元旦打麻將 金嗓歌友會內監視器畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空貨運再傳漲聲 這六檔盤中逆勢走揚

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
航空貨運價格將再上漲。（本報系資料庫）
航空貨運價格將再上漲。（本報系資料庫）

航空貨運價格將再上漲，華航（2610）、長榮航（2618）正式發出通知，將調漲亞洲區間市場的空運貨運的運價，漲幅約10~20%，隨著航空貨運價格的上漲，除了航空雙雄外，航空貨攬業者也可望同步受惠，激勵今（6）日股價表現，遠雄港（5607）開低走高，盤中漲幅逾2.7%，中菲行（5609）盤中漲幅近2%，另外，台驊投控（2636）、捷迅（2643）也上漲。

華航預計1月11日起調漲台灣到東北亞的運價，漲幅為10～20%；長榮航自1月12日起調漲東北亞、東南亞各航線運價，調幅為15～20%；法人表示，航空貨運價格再上漲，國內華航、長榮航、遠雄港及航空貨攬比重高的中菲行、捷迅、台驊及台灣空運的業績將受惠。

去年海運及空運的運價都上漲，推升貨攬業者的營收及獲利表現；中菲行去年營收388.54億元，年增71.9%，創下新高，累計去年前三季每股純益10.56元，年增70.9%，法人推估去年全年獲利也將創新高，另外，台驊、捷迅去年獲利也可望創下新高。

台股今日受美股周三大跌拖累，大盤指數盤中重挫逾200點，航運股表現抗跌，貨櫃股由長榮領軍，航空股則是受惠於將再調漲航空貨運價格，華航、長榮航盤中翻紅，另外，同步可受惠的貨攬業者股價也有表現。

長榮航 華航

延伸閱讀

華航、長榮航調漲亞洲區間運價 最高漲幅20%

外資買超257億 最愛這十檔

華航：前後艙機組員 目前第三劑施打比率約近四成

跨年潮害的？ 華航傳又有2名機師確診 都飛美國線

相關新聞

國鼎新冠肺炎新藥解盲順利 妙天及多位政商界大老受惠

國鼎（4132）新冠肺炎新藥Antroquinonol二期臨床解盲達標，今（6）日股價大漲逾六成。外界關心，國鼎歷來幾次...

台積電昨出現721元成交價 網友問：怎麼成交的？

台積電（2330）預計下周四（13）日舉行法說會，台積電昨（5）日股價一度衝上669元，讓去年初的買在最高點的「679梯...

國鼎新冠藥解盲達標 盤中股價漲逾六成觸熔斷暫停交易

興櫃股國鼎（4132）5日公布新冠肺炎新藥Antroquinonol二期臨床試驗解盲數據，第14天用藥組患者康復率是97...

台積電掛721元漲停價 買22張砸1580萬！網封「721超級大學長」：有內線消息？

台積電（2330）股價於去（2021）年1月21日攻上679元，創下歷史新高後，一路下挫在600元上下整理，沉寂1年之久，近日終於再度上漲，當時有不少投資人好奇，股價是否有機會跨過679元高點...

龍頭昂首慶豐年 謝金河：從十檔量價齊揚個股探索下一檔強勢股

二○二一年正式走入歷史，台股創下罕見的股匯雙漲奇蹟，新台幣全年升值二．九五％，寫下二十五年新高價收盤，台幣升值也稱冠全球，在國人擔心兩岸可能擦槍走火、引爆戰火的擔心下，新台幣強力走升，代表了錢膽比人膽更壯的勇氣，也可以看出資金正源源不絕流入台灣。

6檔元月必看熱門股 農曆封關前的攻堅部隊 就靠它們了

台股開年後在台積電、台達電等大型股帶領下，指數再創歷史新高，這次扮演主攻角色都是去年漲幅偏低或下跌者，還有不少基期低的大型、高殖利率股，技術指標也在相對較低交叉向上，包括鴻海、瑞昱、大立光、台達電、聯發科及國巨等，基期低又有業績個股可望成為台股攻堅的要角。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。