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台股大跌逾200點 陳奕光：挑高殖利率標的抗跌

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

昨（5）日美國聯準會表示縮表速度可能加快，影響美股四大指數走跌、台積電ADR也跟著大跌5%，進而造成今（6）日台股表現不佳，午盤之前，指數已經跌破18,300點。第一金投顧董事長陳奕光表示，因應美國加速升息，可挑殖利率較高標的布局。

陳奕光指出，今日台股表現可視為漲多後的整理，預計台股指數到1月底之前還是會在15,000到18,800點震盪，在半導體與電子類高價股休息後，接下來將輪到其他類股表現。

陳奕光說，投資人可選擇高殖利率標的，例如貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）；航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）；面板雙虎友達（2409）、群創（3481）。若想保守投資，亦可將資金投入第一金等公股金控，也可趁IC設計類股這三天回檔加以布局。為了對抗通貨膨脹，可將標的分散，等待輪漲。

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