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ABF載板供需缺口擴大 美系外資首評喊買景碩

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

ABF載板供應持續吃緊，美系外資預估今年起至2024年，供需缺口持續擴大，除了首度將景碩（3189）納入個股，給予買進評等，且同步喊買欣興（3037）、南電（8046），目標價分別調高至350元、800元。

美系外資認為，ABF受惠於伺服器、顯卡(GPU)、及遊戲的強勁需求，加上晶片結構升級，英特爾、AMD推出新的伺服器平台，多重因素下，持續改善利潤率，同時，蘋果Silicon平台也廣泛採用，預估2022~2024年ABF短缺將更加嚴重。

美系外資表示，雖然ABF廠進行產能擴張，但仍無法滿足需求，根據調查顯示，從ABF供應/需求模型來看，供需仍然吃緊，預估2022~2024年缺口將分別達13%、14%、15%，較先前預估的12%、10%、9%擴大。

美系外資強調，在供需缺口持續擴大下，預期平均價格存有調漲的潛在空間；美系外資指出，如果以2023年獲利推估股價本益比來看，目前景碩約11.8倍、欣興約13.1倍、南電約16.2倍，對比歷史區間，目前股價相對具有吸引力。

美系外資首評景碩，給予買進評等，目標價上看350元；另外，重申頎興買進評等，目標價由250元調高至350元；重申南電買進評等，目標價由650元調高至800元。

台股今日重挫，電子股跌勢重，景碩、欣興、南電盤中也都是下跌表現。

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