旺季加元宇宙題材助攻 辣椒、華義盤中漲停領遊戲股漲

美股周三因聯準會（Fed）會議紀錄顯示出可能比預期加快升息，且可能縮減整體資產部位，科技股大跌下，美股重挫收黑，台股今（6）日也是大跌，遊戲股表現強勢，辣椒（4946）、華義（3086）衝上漲停鎖死，網龍（3083）、傳奇（4994）、昱泉（6169）、大宇資（6111）等多檔遊戲股也是大漲逾2%。

台股早盤以18,395.72點開低，一度下滑至18,283.54點，大跌逾200點，中斷再創新高的漲勢，盤面上不僅是千金股重挫，權王台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）等也是下跌，僅遊戲股、防疫股、金融股等表現撐盤。

遊戲股進入寒假及過年旺季，加上疫情之下的宅經濟，還有最近很夯的元宇宙等題材，推升類股近期來的表現，辣椒表示，今年第1季將推出放置類手遊，下半年也有新品上市，同時今年第2季將規劃遊戲 NFT 商品，增添營運動能；華義預計今年將會再代理2款以上遊戲，且布局元宇宙，推出遊戲或是NFT產品。

辣椒早盤以68元開低，盤中不僅翻紅，且一路急拉上漲停78.1元，排隊等著買的漲停及市價單達425張；華義則是開高走高，以118元開出後衝上漲停127.5元鎖死，排隊買單達251張。

多檔遊戲股盤中也是上漲表現，網龍漲幅逾半根停板，傳奇漲幅3.78%，昱泉漲幅3.29%，相較台股大盤大跌，遊戲股成為盤面亮點。