台股盤中一度跌逾200點 失守18,300關卡

台股開年後在台積電、台達電等大型股帶領下，指數再創歷史新高，這次扮演主攻角色都是去年漲幅偏低或下跌者，還有不少基期低的大型、高殖利率股，技術指標也在相對較低交叉向上，包括鴻海、瑞昱、大立光、台達電、聯發科及國巨等，基期低又有業績個股可望成為台股攻堅的要角。

2022-01-06 12:09