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台股盤中一度跌逾200點 失守18,300關卡
台股大盤指數今(6)日開低走低，接近11點前，指數一度下跌逾200點，18,300點關卡也失守。
大盤指數盤中曾下挫至18,283.54點，由於美國周三收盤下跌，科技股跌幅較重，影響台股走勢；尤其今年以來強勢的台積電（2330）今日持續走低，更拉低指數，股王矽力-KY（6415）盤中亮燈跌停也影響千金股的表現。
今日盤中成交金額高而股價走低者包括：聯發科（2454）、欣興（3037）、鴻海（2317）、樺漢（6414）、智原（3035）、國巨（2327）、天鈺（4961）與聯詠（3034）等股。
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