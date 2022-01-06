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領先業界！富邦期貨推「客戶交易健檢報告」服務

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

為提供客戶更便捷的服務，富邦期貨除了打造業界獨創的雲端策略交易平台「Starwin」，協助客戶可在平台上挑選符合自身屬性之交易策略、藉由「雲跟單」功能輕鬆跟單交易之外，近期更領先業界推出「客戶交易健檢報告」，在富邦e01交易平台上，為客戶客製化分析期權交易損益率、交易數值分析、商品比重、交易頻率及主要獲利與虧損商品等資料，讓客戶能更了解自己的交易模式，並加以調整及精進，進而提升獲利率。

2021年全球經濟持續從新冠病毒的影響中強勁復甦，資金行情帶動台股延續多頭行情，但5月本土疫情爆發，帶動市場振幅及波動度大幅躍升，期貨市場避險及交易需求大增，再加上股票期貨當沖及套利策略熱絡，推升臺灣期權市場交易量累計1-11月來到3.64億口，較2020年同期成長17.7%，其中股票期貨交易量累計1-11月來到7,028萬口，較2020年同期成長208.5%，雙雙創下歷史新高。

富邦期貨總經理劉承志表示，期貨市場交投持續熱絡，但在目前多元化的投資工具中，期貨與選擇權一直被認為是操作風險較高的投資工具，但投資人若能深入了解期權商品屬性，找出適合自身的交易模式，搭配資金控管與紀律操作，應能在有效控制風險下，實現投資目標。

劉承志指出，富邦期貨始終堅持「贏家在富邦」的精神，除了在期貨顧問與期貨經理業務上持續精進，滿足客戶的投資需求之外，更領先業界推出「客戶交易健檢報告」，就是希望能有效協助客戶了解自己的交易行為，讓客戶持續檢視並調整交易方式，躋身期權市場的贏家之列。

同時，富邦期貨顧問業務也提供了業界獨創的雲端策略交易平台「Starwin」，客戶可透過「Starwin」平台挑選符合需求之交易策略，並藉由設定「雲跟單」的功能，輕鬆跟單交易，客戶操作依策略訊號進出，克服人性對投資行為的影響，並在有紀律的交易下達到獲利目標。

而針對需要投資商品之客戶，富邦期貨亦提供期貨經理全權委託服務，專業經理人依照客戶的投資偏好，量身訂作投資策略，且有別於多數只能做多的金融商品，富邦期經提供給投資人，不論多空市場，都有獲利的機會，讓資產配置更具效率，增加投資效益。

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