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千金股盤中一片慘綠 矽力-KY跌停

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

受到美股那斯達克、費半指數大跌逾3%的影響，千金股今（6）日一片慘綠，股王矽力-KY（6415）盤中更打到跌停鎖死。跌幅較重的有緯穎（6669）、聯發科（2454）、譜瑞-KY（4966），均下跌超過3%。

由於聯準會（Fed）發布會議紀錄顯示，決策官員考慮比先前預期更早、更快升息，訊息一出美國科技股重挫，拖累台股開低，千金股也重挫。矽力-KY直接跳空開低打入跌停，下跌490元，盤中跌至4430元。緯穎下跌50元，至1065元，跌幅4.48%。

聯發科則幾乎將近期波段漲幅的獲利回吐，盤中摔至1130元，下跌45元，跌幅3.82%。千金股中只有大立光（3008）一股獨紅，小漲0.38%。

矽力 跌停

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