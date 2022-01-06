千金股盤中一片慘綠 矽力-KY跌停
受到美股那斯達克、費半指數大跌逾3%的影響，千金股今（6）日一片慘綠，股王矽力-KY（6415）盤中更打到跌停鎖死。跌幅較重的有緯穎（6669）、聯發科（2454）、譜瑞-KY（4966），均下跌超過3%。
由於聯準會（Fed）發布會議紀錄顯示，決策官員考慮比先前預期更早、更快升息，訊息一出美國科技股重挫，拖累台股開低，千金股也重挫。矽力-KY直接跳空開低打入跌停，下跌490元，盤中跌至4430元。緯穎下跌50元，至1065元，跌幅4.48%。
聯發科則幾乎將近期波段漲幅的獲利回吐，盤中摔至1130元，下跌45元，跌幅3.82%。千金股中只有大立光（3008）一股獨紅，小漲0.38%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言