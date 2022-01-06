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新年第一射！北韓官媒：5日成功試射「極音速飛彈」

PA族群展望佳 法人點讚穩懋、全新

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

PA族群公告去年12月業績，其中，穩懋（3105）單月營收23.43億元，月減1.68%，去年第4季營收70.9億元，季增4.87%，創歷史新高；分析師表示，成長動能來自VCSEL、cellular等手機相關產品線。

此外，穩懋因考量現階段機台安裝進度而降低去年下半年提列的折舊費用，預估去年第4季折舊費用與上季相當，有利於毛利率表現，獲利展望將勝於上季；另外，由於2021年業績欠佳的Wi-Fi、infrastructure產品線，2022年營運展望均轉佳，加上cellular、VCSEL出貨持續暢旺，因此，看好營運後市。

全新（2455）去年12月營收2.7億元，月減11.03%，主要係受到北美塞港、台灣客戶歲修等短線因素影響，去年第4季營收8.76億元，季減7.55%，但去年12月、第4季營收均仍達相對高水準。

且受惠於5G滲透率提高，以及車用LiDAR、手機ToF鏡頭相關商機發酵，2022年全新營運展望仍佳，加上大批機台折舊於去年12月到期，預估2022年折舊費用與2021年相當，有助於全新的獲利表現。

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