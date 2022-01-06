大立光不畏美股重挫壓力 股價開低翻紅

大立光（3008）11月營收交出好成績，預計1月13日召開法說會，公布去年財報及對今年的展望，市場關注毛利率的表現，美股周三重挫，拖累科技股的表現，台積電（2330）、大立光等都開低，不過，在營收傳出好消息下，支撐大立光開低後翻紅。

大立光去年12月合併營收45.02億元，月增3%，年減8%，創攀上11個月來高點；第4季合併營收130.52億元，季增9%，年減15%；累計全年合併營收469.62億元，年減16%，受到傳統淡季的影響，預估元月拉貨動能將較去年12月下滑。

大立光預計1月13日召開法說會，包括去年獲利，未來展望，車用布局，及最受市場關注的元宇宙題材，毛利率表現等，都是法人關注焦點，外界預期大立光去年第4季可望賺超過4個股本。

大立光今日以2,600元開低，一度下滑至2,570元，盤中翻紅拉升至2,640元，上漲30元，漲幅1.14%。