台積電開盤跌12元 台股早盤挫逾百點

台股今(6)日開盤下跌104.24點，開盤指數18,395.72點，早盤跌逾百點；台積電（2330）開盤下跌12元，開盤價638元。

群益投顧說，均線結構雖偏多，熱錢積極作價台股匯盛明顯，但台基期偏高壓力大，指數回測12日線壓力升高。低基期(評價)電子權值股基期補漲優勢逐漸收斂，具資金避風港概念的電子PC/NB股與非電金控股等，挹注支撐指數的角色比重可能轉趨升高。

群益投顧表示，現階段操作應持續關注，如果台股相對主連動市場基期(正乖離)過大態勢未明顯收斂，指數持強、多數股下跌的風險將持續。

周三(5日)美股四大指數收盤同步下跌，道瓊指數下跌392.54點、跌幅1.07%，那斯達克指數下跌3.34%，標準500指數下跌1.94%，費半指數下跌3.22%。

第一金投顧表示，美國聯準會公布12月FOMC會議紀要，內容比市場預期的更加鷹派；官員普遍認為經濟展望將允許更早、更快的升息；針對縮表，幾乎所有的官員都認為縮表會在首次升息後的某個時間點，且與首次升息的間隔會比前次縮表更短，許多官員認為未來縮表的合理速度應該比先前的縮表更快。聯準會12 月FOMC會議紀要最大的意外來自於針對縮表討論的內容已經涵蓋時間及速度，與聯準會主席於12月FOMC會議後的發言有所衝突。

統一期貨說，外資周三期貨淨空單減少617口至24,087口，十大交易人與特定法人合計買進2,656口。週選支撐與壓力區落在17,700至18,900點，P/C Ratio降至1.11，雖周三指數漲多回落，但整體籌碼仍偏向正面。

三大法人周三集中市場合計買超88.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超93.5億元，投信買超3.7億元，自營商（自行買賣）買超5.7億元，自營商（避險）賣超14.2億元。