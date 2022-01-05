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升息循環啟動 投信：小型股漲勢更勝大型股

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
進入升息循環之首度升息後一年股市表現。圖／保德信投信提供
進入升息循環之首度升息後一年股市表現。圖／保德信投信提供

全球成長動能不墜，股市多頭持續添薪柴，保德信投信表示，國際貨幣基金組織（IMF）預估今年全球GDP能達4.9％水準，配合薪資與需求面雙雙提升，有利股市續揚；且根據歷史數據，歷年開啟升息循環後，中小型股的漲勢往往能超越大型股，且漲幅有望較大型股高出一倍之多。

PGIM保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，最新FOMC聲明顯示，預期2022年聯準會將升息3碼，同時也調升2022年實質經濟成長率從3.8%升至4%，由於升息反映景氣成長，以1999年以來歷經三次升息循環分析，在首度升息後一年，美股皆有不錯的表現，其中，代表小型股的羅素2000指數更有9.4%至21.3%不等的亮眼漲幅，且漲勢相較同期間大型股指數S&P500明顯勝出。

江宜虔說，除了升息循環期間，過去20年來全球小型股成長動能強勁，累積報酬高達594.8%，漲幅勝出大型股的419%，然而過去5年全球股市資金多聚焦在大型類股，2016年以來全球指數大漲超過100%，同期間全球小型指數僅上漲81.9%，因此，此時布局中小型股不僅具有基期較低的優勢，有望參與未來的補漲潛力，且在全球經濟成長趨勢延續下，更有利中小型股成長動能。

江宜虔分析，小型股通常與內需具有較高連動度，由於中小型企業多為國內內需型產業，不僅受到國外的風險影響較低，在面對供應鏈短缺時，能透過轉向國內供應鏈的支持，更加凸顯利基，加上在通膨環境之下，「調薪」已經成為現在進行式，世界大型企業聯合會（The Conference Board）針對各行業229家美國公司調查顯示，2022年平均加薪預算增加3.9%，反映出美國就業市場出現結構性好轉，個人可支配所得持續增加，將有利全球內需及外銷產業向上。

江宜虔說，經歷數年大型股領漲後，布局中小型企業能分散風險，同時掌握成為未來龍頭企業的機會，建議投資人挑選產業、國家分散布局之中小型股基金，有助於降低整體投組波動，同時不漏接全球中小型企業在景氣成長階段的獲利契機。

升息 中小型股

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