快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

台積休息鴻海接棒 法人：台股多頭、下檔空間應有限

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美股轉為漲跌互見，道瓊指數持續震盪創高，科技類股卻出現漲多拉回，但台積電（2330）ADR持續強勢創高，今（5）日台股仍受到台積電強勢激勵而開高，但開盤後台積電出現獲利了結賣壓，所幸在鴻海（2317）轉強支撐下，終場指數下跌26點，收在18,499點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，新冠疫情與聯準會（Fed）轉鷹利空持續淡化下，外資在台股操作轉趨樂觀，雖期貨空單維持高檔，但長線指標借券賣出餘額快速回落，顯示外資不僅止於短線在台股偏多操作，中長線外資心態也明顯轉多。

但內資相對不如外資樂觀，本土投信操作僅在中小型族群小幅買超，政府基金在指數快速上揚時持續調節，融資餘額僅緩步回升。

整體而言，在外資轉為樂觀時，內資卻轉為相對保守，主要因外資大買快速拉高指數，正乖離偏高下，內資不願持續追高，但仍未轉為悲觀，預期指數漲多後轉為震盪整理甚至拉回時，內資仍將逢低承接，整體籌碼面偏多之下，即使短線震盪拉回，預期下跌空間仍相對有限。

蔡明翰表示，台積電在連兩日大漲後出現獲利了結賣壓，但相對落後的鴻海隨即接棒轉強，導致加權指數出現下檔支撐，但中小型股仍延續弱勢格局，顯示資金仍在大型權值股輪動。但短線漲多下，指數與月季線正乖離偏高，需時間震盪整理。

但由長線角度觀察，外資在2020與2021年累計賣超台股近1兆元，但台股並未因此而走跌，甚至挾著強勢基本面而創高，進入2022年外資由賣轉買，加上台股企業獲利仍持續創高，預期在農曆年封關前，Fed即將升息所帶來的壓力仍不會發酵，指數仍有望維持多頭格局持續震盪創高，因此建議仍可持續偏多操作。

外資 台積電 台股

延伸閱讀

台指期收盤下跌34點 台積期貨收盤下跌6元

鴻海科技集團嘉年華 1月23日線上登場

台積電開高走低 台股下跌26點收18,499點

考量疫情 鴻海嘉年華23日線上舉行

相關新聞

陽明逼員工認股、威脅列升遷參考指標？ 公司回應了

陽明（2609）今(5)日傳出，員工指控公司逼認股，還威脅「列升遷參考指標」，陽明公司作出澄清，公開表示本公司目前有員工...

台積電開高走低 台股下跌26點收18,499點

台股今(5)日受到台積電（2330）大幅震盪而開高走低，收盤指數18,499.96點，下跌26.39點，成交量3,379...

台股翻黑下跌26.39點 三大法人買超88.33億

台股今（5）日開高走低，昨台積電（2330）ADR大漲3.57%，帶動台股創下歷史新高18619.61點，不過隨著權王台...

歐系外資認台股今年恐艱難 點名看好8檔、避開4檔

台股今（5）日盤中一度衝達18,619.61點，再創歷史新高，可惜終場收黑，未再創收盤高點，歐系外資認為，台股今年的表現...

整年虧損逾20％…女股神跌落神壇！陸行之：投資人留意「3大風險」

2021年美股大漲且屢創歷史新高，然而，受到媒體大力吹捧的「女股神」伍德（Cathie Wood）表現卻不盡人意，2021年整年虧損逾20％，遠遜於2020年暴增的150％漲幅。

富邦元宇宙ETF 1月7日登場

在2021歐美聖誕假期間、Omicron確診病例扶搖直上的同時，美國消費者忙著採購的聖誕禮物中，最夯的就是虛擬實境(VR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。