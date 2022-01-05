台積休息鴻海接棒 法人：台股多頭、下檔空間應有限

美股轉為漲跌互見，道瓊指數持續震盪創高，科技類股卻出現漲多拉回，但台積電（2330）ADR持續強勢創高，今（5）日台股仍受到台積電強勢激勵而開高，但開盤後台積電出現獲利了結賣壓，所幸在鴻海（2317）轉強支撐下，終場指數下跌26點，收在18,499點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，新冠疫情與聯準會（Fed）轉鷹利空持續淡化下，外資在台股操作轉趨樂觀，雖期貨空單維持高檔，但長線指標借券賣出餘額快速回落，顯示外資不僅止於短線在台股偏多操作，中長線外資心態也明顯轉多。

但內資相對不如外資樂觀，本土投信操作僅在中小型族群小幅買超，政府基金在指數快速上揚時持續調節，融資餘額僅緩步回升。

整體而言，在外資轉為樂觀時，內資卻轉為相對保守，主要因外資大買快速拉高指數，正乖離偏高下，內資不願持續追高，但仍未轉為悲觀，預期指數漲多後轉為震盪整理甚至拉回時，內資仍將逢低承接，整體籌碼面偏多之下，即使短線震盪拉回，預期下跌空間仍相對有限。

蔡明翰表示，台積電在連兩日大漲後出現獲利了結賣壓，但相對落後的鴻海隨即接棒轉強，導致加權指數出現下檔支撐，但中小型股仍延續弱勢格局，顯示資金仍在大型權值股輪動。但短線漲多下，指數與月季線正乖離偏高，需時間震盪整理。

但由長線角度觀察，外資在2020與2021年累計賣超台股近1兆元，但台股並未因此而走跌，甚至挾著強勢基本面而創高，進入2022年外資由賣轉買，加上台股企業獲利仍持續創高，預期在農曆年封關前，Fed即將升息所帶來的壓力仍不會發酵，指數仍有望維持多頭格局持續震盪創高，因此建議仍可持續偏多操作。