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台股翻黑下跌26.39點 三大法人買超88.33億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

台股今（5）日開高走低，昨台積電（2330）ADR大漲3.57%，帶動台股創下歷史新高18619.61點，不過隨著權王台積電股價翻黑，大盤指數一路下殺，尾盤略有拉高，終場收在18,499.96點，下跌26.39點，成交量3,379.83億元；三大法人買超88.33億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超93.37億元，投信買超3.4億元，自營商賣超（合計）8.45億元，其中自營商（自行買賣）買超5.77億元，自營商（避險）賣超14.22億元。

台股今日以18598.13點開紅，台積電以669元開高，一度帶領台股創下歷史新高，隨後股價翻黑下滑。受到Google取得樺漢（6414）4.6%股權成第三大股東的消息激勵，鴻海（2317）集團今股價強勢表態，鴻海最高來到111元，收109元，強漲5.31%，樺漢、瑞祺電通（6416）、正達（3149）漲停鎖死，終場收在18,499.96點，跌幅0.14%。

台積電 台股 三大法人

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