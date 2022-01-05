台積電開高走低 台股下跌26點收18,499點

台股今(5)日受到台積電（2330）大幅震盪而開高走低，收盤指數18,499.96點，下跌26.39點，成交量3,379.83億元。台積電收盤下跌6元，收盤價650元。

台積電今日開盤再度跳空上漲至669元創波段新高後，卻一路下滑至650元，將大盤指數拉低而由紅翻黑。台股指數開盤衝高到18,619.61點，但受到台積電由高點滑落，指數滑落到平盤之下；雖然盤中仍有鴻海（2317）及聯發科（2454）等權值股奮力衝高，將指數再度推升到平盤之上，不過在賣壓出籠下，大盤仍無法站回平盤。

今日電子股成交占大盤比重仍有七成以上，今日成交金額大且股價走揚者有：鴻海、華航（2610）、樺漢（6414）、玉晶光（3406）、光頡（3624）、日月光投控（3711）及穩懋（3105），成交金額大卻股價收跌者有：元太（8069）、大立光（3008）、欣興（3037）、元晶（6443）、天鈺（4961）、宏達電（2498）及聯詠（3034）。

第一金投顧表示，台積電連兩日大漲帶動加權指數攻克 18,500 點整數關卡，但上漲及下跌家數比則是顯現中小型個股追價買盤意願偏低。操作上，加權指數多方強勢不預設高點，不過，不宜過度追高。題材可以留意權值股、矽晶圓、電動車等，此外，國內疫情恐有升溫跡象，防疫概念股則可做為避險標的。