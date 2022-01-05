快訊

影／臥龍古道離奇三死 王母控訴女兒遭誣告冤死

桃機5案匡列採檢結果出爐 同住家人、租屋室友皆陰性

台積電開高走低 台股下跌26點收18,499點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

台股今(5)日受到台積電（2330）大幅震盪而開高走低，收盤指數18,499.96點，下跌26.39點，成交量3,379.83億元。台積電收盤下跌6元，收盤價650元。

台積電今日開盤再度跳空上漲至669元創波段新高後，卻一路下滑至650元，將大盤指數拉低而由紅翻黑。台股指數開盤衝高到18,619.61點，但受到台積電由高點滑落，指數滑落到平盤之下；雖然盤中仍有鴻海（2317）及聯發科（2454）等權值股奮力衝高，將指數再度推升到平盤之上，不過在賣壓出籠下，大盤仍無法站回平盤。

今日電子股成交占大盤比重仍有七成以上，今日成交金額大且股價走揚者有：鴻海、華航（2610）、樺漢（6414）、玉晶光（3406）、光頡（3624）、日月光投控（3711）及穩懋（3105），成交金額大卻股價收跌者有：元太（8069）、大立光（3008）、欣興（3037）、元晶（6443）、天鈺（4961）、宏達電（2498）及聯詠（3034）。

第一金投顧表示，台積電連兩日大漲帶動加權指數攻克 18,500 點整數關卡，但上漲及下跌家數比則是顯現中小型個股追價買盤意願偏低。操作上，加權指數多方強勢不預設高點，不過，不宜過度追高。題材可以留意權值股、矽晶圓、電動車等，此外，國內疫情恐有升溫跡象，防疫概念股則可做為避險標的。

台積電 台股指數

延伸閱讀

「中期看好聯電、長期看好台積電」 明星半導體分析師看2022年 英特爾這件事值得注意

台積電今年徵才規模破萬人傳聞不斷 3月校園徵才明朗化

台股盤中震盪、科技類股拉回 法人籲投資人先觀望

600元買台積電「蹲一年」腳麻該退場？老手曝5重點：為了這「大驚喜」

相關新聞

陽明逼員工認股、威脅列升遷參考指標？ 公司回應了

陽明（2609）今(5)日傳出，員工指控公司逼認股，還威脅「列升遷參考指標」，陽明公司作出澄清，公開表示本公司目前有員工...

台積電開高走低 台股下跌26點收18,499點

台股今(5)日受到台積電（2330）大幅震盪而開高走低，收盤指數18,499.96點，下跌26.39點，成交量3,379...

通膨來了 股票投資人怎麼辦？要有敬畏之心

通貨膨脹來了，朋友問我怎麼辦才好？他的問題很有意思：一方面，在通膨壓力下，全球央行將紛紛升息，勢必造成股市大跌，如果不趕快把股票賣掉，就會陷入「萬物皆漲，就是薪水不漲，還有股票下跌」的慘狀

富邦元宇宙ETF 1月7日登場

在2021歐美聖誕假期間、Omicron確診病例扶搖直上的同時，美國消費者忙著採購的聖誕禮物中，最夯的就是虛擬實境(VR...

整年虧損逾20％…女股神跌落神壇！陸行之：投資人留意「3大風險」

2021年美股大漲且屢創歷史新高，然而，受到媒體大力吹捧的「女股神」伍德（Cathie Wood）表現卻不盡人意，2021年整年虧損逾20％，遠遜於2020年暴增的150％漲幅。

台股翻黑下跌26.39點 三大法人買超88.33億

台股今（5）日開高走低，昨台積電（2330）ADR大漲3.57%，帶動台股創下歷史新高18619.61點，不過隨著權王台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。