台股盤中震盪、科技類股拉回 法人籲投資人先觀望
昨（4）日美股科技類股拉回，雖台積電（2330）ADR仍持續走揚，但在台股方面因獲利了結轉黑，造成今（5）日台股早盤震盪，開盤18619點一度跌至18489點，不過後有鴻海（2317）家族中廣宇（2328）、鴻準（2354）轉強補上，將大盤指數拉回，顯示出市場新興能量強勁。法人認為目前距離5日線較遠，建議投資人午後先持觀望態度，待指數回到5日線後才是較佳的進場時機。此外，法人認為今日台股指數震盪實屬正常現象，待漲跌加速調整後，台股於年前將持續維持利多。
另近期紡織纖維由儒鴻（1476）領頭帶動，今聚陽（1477）加入為紡織纖維類股帶來更多能量。法人分析此類股表現與美國經濟面相關，因其產品多外銷美國，且美國去(2021)年年中成衣消費增加，為儒鴻、聚陽等帶來不錯的業績，又近期外資回籠為紡織纖維類股注入資金，造成市場期望增加，後續看漲。
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