台股盤中震盪、科技類股拉回 法人籲投資人先觀望

通貨膨脹來了，朋友問我怎麼辦才好？他的問題很有意思：一方面，在通膨壓力下，全球央行將紛紛升息，勢必造成股市大跌，如果不趕快把股票賣掉，就會陷入「萬物皆漲，就是薪水不漲，還有股票下跌」的慘狀

2022-01-05 09:57