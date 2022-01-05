尋找櫃買系列指數雙冠王活動圓滿落幕 逾萬人次競奪

櫃買中心表示，「尋找櫃買系列指數雙冠王」活動已於2021年12月30日圓滿落幕，活動期間投資人參與情形相當踴躍，逾萬人次共襄盛舉，相關獎品預計於2022年1月14日前以手機簡訊方式發送給得獎人。

在資金豐沛、基本面亮眼及三大法人同步買超下，櫃買富櫃200指數及台灣上櫃永續指數於2021年12月30日分別以10,263.11點及7,567.48點收盤，雙雙站上指數發布以來的新高點；此外，兩個月的競賽期間(2021年11月至12月)指數績效更交出上漲10.80%及17.70%的突出表現，領先同期間上市櫃大盤的漲幅(上市7.25%；上櫃10.78%)。

依據櫃買中心統計，除了「神算王」參與人次周周創新高外，這次「績效王」活動(以台灣上櫃永續指數前十大成分股及相關ETN進行投資組合模擬競賽)參加者幾乎全數獲利(正報酬比率超過97%)，平均報酬率更高達16.72%，且約有八成的參賽者報酬優於櫃買大盤指數，顯示上櫃永續指數前十大成分股及ETN在競賽期間確實有不錯的績效表現。

另為鼓勵投資人持續關注櫃買市場，在本次活動落幕後，戰略新板、ETF及ETN各項獎勵活動自2022年1月1日接棒登場，歡迎各位投資人至櫃買中心官方網站( https://www.tpex.org.tw )瞭解詳情。