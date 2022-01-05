Google看重台實力 工業電腦族群早盤股價紅通通

Google砸11億元入股鴻海（2317）旗下工業電腦廠樺漢（6414），今（5）日工業電腦族群股價一片通紅，樺漢除了一開盤直奔漲停外，同集團的瑞祺電通（6416）也跟著飆上漲停，其餘如龍頭研華（2395）、新漢（8234）、廣積（8050）、友通（2397）小漲外，振樺電（8114）、飛捷（6206）、其陽（3564）、虹堡（5258）等更是大漲逾3%，工業電腦族群漲勢再起。

Google取得樺漢4.6%股權成第三大股東，也讓母公司鴻海今日早盤大漲6%。

這次雙方合作案更是讓國外再次看到台灣工業電腦廠的實力，產業界人士表示，台灣為全球工業電腦重鎮，全球市占率超過五成，在2000年後網路發達，亦造成工業電腦用途日漸擴大，由工廠發展至生活端。過去常受全球製造業景氣影響，後因應用面變廣，成長性加快。

法人表示，工業電腦近年成長率在5至10%，是下游成長穩定的產業。雖然2020年發生新冠肺炎，全球大部分國家均受疫情拖累，實體店面銷售不佳，經濟依賴網路購物及居家上班、遠距教學等需求支持，對工業電腦影響頗大，不過在2021年後在新冠疫苗注射、疫情和緩後，整體族群恢復正常接近10%的成長，隨著企業資本支出迎來復甦周期，工業電腦族群也將受惠。