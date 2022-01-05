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台積電續揚 台股早盤一度漲逾90點、開在18,598再刷新高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
2022年台股開紅盤指數續創新高。示意圖／聯合報系資料照
2022年台股開紅盤指數續創新高。示意圖／聯合報系資料照

美股呈現劇烈類股輪動，四大指數收盤跌多漲少，不過台積電ADR再漲3.6%，帶動今（5）日台指期早盤由黑翻紅、台股以上漲71點開出，開在18,598點，而權王台積電（2330）續揚，加上鴻海（2317）、台達電（2308）走揚挹注下，帶動台股一度漲逾90點、再度刷新18,619的新高紀錄。

在美股部分，因美國單日新增確診人數突破百萬人，市場擔心疫情會進一步推升通膨，且聯準會鴿派官員Kashkari改變態度，轉而支持2022年升息兩碼所影響，美國長天期債券殖利率走揚，拖累大型科技股、中概股等全面拉回走低，壓抑那斯達克指數盤中一度下跌超過2%。所幸資金轉而擁抱價值股，在銀行、旅遊與汽車等族群強力的支撐下，道瓊指數穩健走升、收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲214點，或0.58%，收在36799點；標普500指數下跌3.02點，或0.06%，收在4793.54點；Nasdaq指數下跌210點，或1.32%，收在15622點；費半指數下跌18.2點，或0.45%，收在4008點。

展望後市，統一投顧認為，昨日台股由台積電強勢領軍續攻，收盤再創18,526點新高，多方格局延續。考量過去五年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100%，且台灣元月重量級法說會登場將捎來正面消息，指數仍有高點可期。

此外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續二十一月創下新高，預告第1季企業營運利多，整體經濟基本面展望樂觀，搭配政府釋出新的委外代操額度，外資認錯回補，台股多頭格局延續。

台積電 台股

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