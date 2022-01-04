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台股登上18,500點大關後 法人看好後市空間

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美股在長假後持續創高，其中科技股表現相對強勢，尤其台積電ADR大漲之下，激勵台股今（4）日指數持續受到台積電（2330）股價大漲激勵，再創18,526點歷史新高，但在台積電搶走市場的目光之下，中小型股表現相對疲弱，終場指數上漲255點，收在18,526點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，外資休完年終假期，紛紛啟動新年的新布局，資金快速流入之下，激勵新台幣強勁升值，創逾半年來新高，同步激勵出口商動作，順勢因應農曆年前的資金需求，進場拋匯助長台幣氣勢。

在台幣強勢之下，帶動台股持續震盪創高，尤其外資進場仍以大型權值股為主，沉寂了近一年的台積電帶動指數大漲，台積電在疫情後基本面仍維持正向，股價沉寂，主要反映資金流向低位階非電族群。

在各低位階族群補漲過後，資金再次轉回績優電子股的懷抱，不僅止於台積電強勢持續激勵指數外，預期在資金持續輪動下，其他具有利基且高競爭力的電子族群也有望同步轉強。

蔡明翰指出，外資回籠帶動指數帶量轉強，指數持續創歷史新高，就技術分析來觀察，四大指數包括加權、櫃買、金融與電子指數日KD指標全部轉為交叉向上，並且開口持續擴大，加上日RSI指標皆維持在50以上的多方區，短線技術面維持強勢，有助於指數持續向上走高。

從周線來看，四大指數的周KD與RSI仍維持偏多，顯示短線技術面轉多後已逐步轉為中線的彈升格局；月線的角度觀察，四大指數的月KD指標維持交叉向上，顯示在疫情後長線的回升格局未變。

整體而言，短中長線皆維持偏多，雖短線稍有過熱現象，漲多正乖離偏高恐出現震盪，但中長線偏多保護下，即使漲多震盪整理後仍有持續創高的機會，建議仍可持續偏多操作。

台積電 新台幣 外資

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