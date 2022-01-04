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外資買超257億 最愛這十檔

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（4）日收18,526.35點，再創歷史新高，三大法人同步買超，尤以外資買超257.06億元最多，統計外資買超前十大個股中，電子股占4檔，3檔ETF，兩檔航空股也入列，權王台積電（2330）獲外資連二買，合計買超62,319張，推升股價收在656元，兩天上漲41元，市值激增逾兆元，站上17兆元。

台股早盤以18,395.14點開高，台積電仍是領攻指標，指數終場收在18,526.35點，上漲255.84點，三大法人合計買超276.22億元，外資買超達257.06億元，投信買超2.31億元，自營商合計買超16.83億元。

統計外資今日買超前十大依序是元大台灣50反1（00632R）、台積電、長榮航（2618）、群創（3481）、華航（2610）、友達（2409）、兆豐金（2886）、國泰智能電動車、富邦未來車、國巨（2327）等，電子股中面板雙虎都入列，航空雙雄也進入外資單日買超先群中，金融股則有1檔。

台積電收在656元，上漲25元，漲幅3.96%，市值單日增加6,482.6億元，總市值回升至17兆103.42億元，台積電去年以615元封關，今年開紅盤僅2個交易日，股價上漲41元，市值增加1兆631.46億元。

台積電今日居外資買超第二大，單日獲外資買超29,782張，連二買，合計買超62,319張，投信今日買超4,020張，連二買，自營商買超1,196張，連十買，合計三大法人買超34,998張。

長榮航今日為外資買超第三大，單日買超25,128張，另外，外資買超華航18,102張；面板股也是外資買超標的，單日買超群創22,194張，買超友達13,961張。

台積電 外資

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