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一個人的武林 台積電權證交易熱

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（4）日在美股新年首日開局上漲，特斯拉交車成績亮眼飆漲13%，蘋果市值一度突破3兆美元，台積電（2330）ADR漲逾7%、領軍費半即將挑戰歷史新高中，指數再寫歷史新高來到18,526點；權證市場方面，最受青睞的是台積電凱基16購14（057677）。

分析師表示，近兩個交易日，盤面走台積電「一個人的武林」，也就是市場俗稱的「拉積盤」，指數順利站上萬八以上空間，後續就端看量能是否持續增溫，並出現類股輪動向上的局面。

權證市場方面，投資人受現貨市場連續大漲激勵，整體權證市場量能寫下近期新高，為36.6億元，成交金額占大盤比重為0.88%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為35.2億元，認售權證成交金額為1.4億元，認購權證成交金額占總成交金額96.1%，認購、認售比值為25.0倍，市場投資人仍相對偏多。

從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，認購排名第一的是，連結台積電的台積電凱基16購14，成交金額為1,805萬元；認售排名第一的是，連結聯發科的聯發科凱基19售04，成交金額為916萬元。

值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，認購包辦九席，其中，外資調高目標價的台積電一舉拿下四席，即將召開法說會的大立光有二席，其它還有受惠CES展元宇宙題材的宏達電、法人看好的宇峻等，顯示市場資金仍流向熱門題材的業績成長股；分析師表示，目前盤面焦點股都能反應各屬的利多題材，顯示多頭仍掌握盤面發球權，但後續仍需留意量能變化，宜持續溫和擴增。

認售權證 台積電 認購

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