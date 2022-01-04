台股創高收漲255.84點 三大法人買超276.22億
台股今（4）日開高走高，加權指數在台積電（2330）拉抬下，指數再刷新歷史紀錄，終場收在18,526.35點，上漲255.84點，成交量3,251.12億元；三大法人買超276.22億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超257.06億元，投信買超2.31億元，自營商買超（合計）16.83億元，其中自營商（自行買賣）買超9.42億元，自營商（避險）買超7.4億元。
台股今日以18395.14點開高，台積電大漲推升指數表現，貢獻指數210.34點，盤中維持高檔震盪。國巨（2327）領軍被動元件族群上攻，華新科（2492）、台達電（2308）等表現強勢。航空雙雄今反彈上漲，漲幅1%左右，也是今成交熱股，不過千金股遭調節，矽力-KY（6415）、力旺（3529）跌逾5%，終場收在最高點18,526.35點，漲幅1.4%。
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