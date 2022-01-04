台股創高收漲255.84點 三大法人買超276.22億

2021年，無論台股、美股，都繳出了一張漂亮的成績單，加權指數累計上漲3486.31點，漲幅23.7%，創史上第3大漲點；標普500指數全年上漲26.89%，那斯達克指數漲21.39%，漲幅相對較小的道瓊工業平均指數，也上揚18.73%。

2022-01-04 10:41