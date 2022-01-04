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台積電市值突破17兆元！台股大漲255點收18,526點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(4)日收盤上漲255.84點，收盤指數18,526.35點，成交量3,251.12億元。中央社
台股今(4)日收盤上漲255.84點，收盤指數18,526.35點，成交量3,251.12億元。中央社

台股今(4)日收盤上漲255.84點，收盤指數18,526.35點，成交量3,251.12億元。台積電（2330）收盤上漲25元，收盤價656元，市值突破17兆元。

台股今日持續上演台積電個股秀，台積電受到台積電ADR勁揚7%帶動，今日開盤即跳空走高，盤中維持高檔且持續走揚，漲幅接近43%，帶動大盤指數上漲近200點；台積電近兩日的上漲帶動買盤轉進電子股，電子股成交占大盤比重超過七成，半導體類股指數上漲逾2%，光電類股及電子零件類股指數漲幅也超過1%。運輸類股昨日拉回修正後，今日成交占大盤比重約一成。

今日成交金額大且股價強勢者包括：國巨（2327）、中環（2323）、精材（3374）、欣興（3037）、中美晶（5483）、大立光（3008）、台達電（2308）、敬鵬（2355）、友達（2409）及杰力（5299）。成交金額大卻股價走勢疲軟者有：群聯（8299）、智原（3035）、技嘉（2376）、光頡（3624）、光罩（2338）及帆宣（6196）。

第一金投顧表示，來自於外資買盤持續挹注及台積電走強，大盤均線維持多頭排列未變，未來量價穩定維持擴張下，仍有高點可期；後續留意1月13日台積電法說釋出的風向球觀點。操作上，加權指數在台積電拉抬下穩步向上，唯個股買盤則是相對消極，小心容易賺指數賠價差，不過，在元月行情依舊可期下，基本面佳的個股逢拉回還是偏多操作。

台積電 個股

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