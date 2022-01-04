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台股盤中續寫新高 千金股卻只剩11檔

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股今日再度創新高，開盤即跳空開高，開在18,395點，上漲124點。報系資料照
台股今日再度創新高，開盤即跳空開高，開在18,395點，上漲124點。報系資料照

台股今（4）日再度創新高，開盤即跳空開高，開在18,395點，上漲124點，但千金股卻有一半下跌，股王、股后慘跌，亞德客-KY（1590）和世芯-KY（3661）更從千金股寶座摔下。

台積電（2330）ADR周一大漲7.1%，收在128.8美元，帶動台積電股價點火走強，盤中漲至651元，漲幅3.17%。台股在台積電領軍下，盤中大漲164.43點，但千金股卻很多檔臉綠，矽力-KY（6415）、信驊（5274）、力旺（3529）都大跌逾4%，亞德客-KY和世芯-KY更離開千金股範圍，亞德客-KY下跌18元，至987元，跌幅1.79%；世芯-KY下跌19元，回至980元，跌幅1.9%。

不過還是有2檔千金股表現強勁，大立光（3008）今強漲6.6%，上漲165元，衝高至2665元，繼近日股價整理後又再度拉出半根漲停板；緯穎（6669）也有3.66%的漲幅，來到1130元。

台積電 世芯

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