世界先進面臨成熟製程競爭疑慮 法人仍按讚後市

世界先進（5347）在資本支出提升後，雖市場認為成熟製程近期市場競爭加劇，獲利將會受到影響，但法人機構分析，隨IC的新應用持續增加，晶圓代工產能供不應求現象在短期難以解決，因此維持世界先進買進的投資建議。

法人機構表示，雖終端市場傳出些許雜音，不過IC的新應用持續增加，PMIC等產品要轉到12吋仍有成本上的考量，加上晶圓代工廠的產能也還沒有明顯放大，即使全球半導體廠均拉高資本支出擴充產能，但設備交期大幅拉長6~9個月以上，使2021~2022年的產能擴增幅度有限，晶片缺貨問題恐延續到2023~2024年，預估2022年全球晶圓代工8吋年均產能將新增約5%，12吋將年增約15%。

所以目前即使有部分產業的需求下滑，其他產業的需求訂單就會立刻補上，再加上晶圓廠擴產都先和客戶談好一定的產能，才購買設備，因此客戶會負擔部份設備的費用，這使晶圓代工的報價可以保持繼續向上的動力，晶圓代工廠獲利被影響亦有限；由於晶圓代工產能短缺問題會延續到2023年，超過50%晶圓代工的客戶都選擇簽訂2~3年長約，其中，2022晶圓代工廠價格全面上漲已成定局，若沒有簽訂長約價格漲幅還會更高。

分析師並表示，全球8吋廠需求佳，至2022年底前都供不應求，且去年12月中傳出美國政府考慮對中芯國際SMIC實施更嚴厲的制裁，28nm、40nm及更成熟製程設備也會被列入管制清單中，即使禁令並未實施，但客戶已有預防性轉單，有利台灣的晶圓代工廠。

而世界先進去年4月向友達購入L3B的廠已在今年初完成交割，並成為世界先進Fab5，廠房設施將可建置每月40K產能，營運動能持續向上，因此，看好營運後市。