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台積電早盤股價飆上11個月高點 市值叩關17兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

台積電（2330）ADR周一大漲7.1%，收在128.8美元，三大法人昨日同步買超，外資單日買超32,537張，今（4）日早盤以645元開高，上漲14元，早盤一度拉升至656元，創下去年2月22日以來的高點，朝歷史天價挺進，市值達17兆103億元叩關。

台積電將在13日舉辦法說會，市場關注將釋出的訊息，及去年的財報與對今年的展望等，另外有關先進製程的進度，也是市場重視的議題。

美系外資表示，台積電今年持續受惠5G、高速運算和虛擬貨幣的需求成長，全年產能利用率將維持高檔，今年仍可望加速成長，同時，也將受惠價格調漲，重申台積電買進評等，目標價由1,028元調高至1,035元。

台積電昨日獲三大法人同步買超，台積電ADR大漲作收，今日早盤開高後持續往上攻高，一度拉升至656元，上漲25元，市值增達17兆103億元，推升台股大盤指數再創歷史新高。

台積電 三大法人

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