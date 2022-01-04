台積電勁揚逾2.5% 台股早盤一度漲逾200點、再寫新高

美股年後首日開出紅盤，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（4）日再度刷新新高紀錄，以上漲124點，開在18,395點，護國神山台積電（2330）大漲2.5%或16元，加上聯發科（2454）、大立光（3008）、台達電（2308）等權值電子股同步走高，激勵台股早盤一度漲逾200點，最高來到18,476點。

在美股部分，受惠市場對疫情的擔憂顯著降溫，美債殖利率大幅跳升，帶動金融與能源股表現強勢。且CES消費電子展即將登場，蘋果上漲2.5%，創下新高，加上焦點股Tesla與台積電ADR分別大漲13%、7%的領軍下，大型科技股與半導體族群表現強勢，推升道瓊與標普500指數收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲246點，或0.67%，收在36585點；標普500指數上漲30.38點，或0.63%，收在4796.56點；Nasdaq指數上漲187.83點，或1.2%，收在15832.8點；費半指數上漲81.05點，或2.05%，收在4027.21點。

展望後市，復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，外資已連續兩年賣超台股逾五千億台幣，台股不僅沒有被灌水，反而因為企業獲利提升使本益比降至近五年低位，評價面仍相對便宜，且殖利率仍具投資吸引力。

儘管2022年上市櫃企業成長力道放緩，但在全球數位浪潮與科技創新推波助瀾下，台灣身處核心供應鏈地位仍將受益，若以2022年上市櫃公司預估獲利成長0~5%、預估本益比15倍為長期合理水準，並以14~17倍本益比計算，推估台股2022年大盤合理指數區間為16,000點至2萬點。

隨基期墊高，2022年選股首重企業獲利成長的持續性，電子股仍是布局重心，持續看好5G/AIoT/半導體/高速運算/車用電子等題材，傳統產業則看好有獲利保護的個股。