台股再創高收漲51.67點 三大法人買超165.58億

台股今（3）日開紅盤，指數開高，權王台積電成為領軍要角，指數再刷新歷史紀錄，終場收在18270.51點，上漲51.67點，成交量3,251.28億元；三大法人買超165.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超155.25億元，投信賣超1.21億元，自營商買超（合計）11.54億元，其中自營商（自行買賣）買超19.68億元，自營商（避險）賣超8.13億元。

台股今日以18,260.23點開出，台積電領軍下，盤中一度衝達18,379.69點，再創歷史新高，不過，買盤偏向權值股、大型股及高價股，中小型股走弱，盤面上，航運股跌勢重，盤中指數低點落至18,238.47點，終場收在18270.51點，漲幅0.28%。