聯發國際14日掛牌上櫃 明起公開申購抽中現賺5.1萬元

手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」聞名的聯發國際（2756）預計將於1月14日掛牌上櫃，1月4日起將進行公開申購，承銷價78.8元，以去年12月30日收盤價130元計算，投資人抽籤一張現賺5.1萬元。

聯發國際總經理賴柏宇表示，歇腳亭品牌走過三十年，如今的主力市場在消費力強的美國，這讓公司獲利表現亮眼，成功獲得投資人肯定，展望未來，公司將持續靠著穩扎穩打的經營方針，拓展歐美等高毛利市場。

聯發國際2021年前三季累計營收6.14億元，與2020年同期相比成長31%；2021年前三季稅後淨利8500萬元，每股純益5.52元，獲利能力優於同業。

聯發國際初次上櫃普通股股票承銷案，競價拍賣作業於去年12月30日完成開標，最低得標價格為115.6元，最高得標價格為705元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為119.29元，本次競拍股數全數順利拍賣成功。

賴柏宇指出，競拍開標結果顯示，合格投標數量是10582張，得標數量是1050張，投標倍數高達10倍之多，引發投資市場關注，顯示投資人相當青睞聯發國際在歐美市場的成長動能，有望成為最強餐飲股。