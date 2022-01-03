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證交所：外資去年賣超台股4540億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證券交易所表示，去年全年外資賣超台股4540.97億元，總持股占全體上市股票市值的43.48%。本報資料照片
台灣證券交易所表示，去年全年外資賣超台股4540.97億元，總持股占全體上市股票市值的43.48%。本報資料照片

2021年台股上周封關，台灣證券交易所表示，上周外資在集中市場買超485.03億元，其中買超聯電5.68萬張最多，另賣超康舒2.44萬張最多。統計去年全年外資賣超台股4540.97億元，總持股占全體上市股票市值的43.48%。

證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為2389.42億元，總賣出金額1904.39億元，買超485.03億元，另統計自2021年年初至12月30日止，外資總買進金額為22兆5598.66億元，總賣出金額23兆139.63億元，累計賣超4540.97億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆4427.33億元，占全體上市股票市值的43.48%，較12月24日的24兆227.85億元增加4199.48億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為聯電、群創、華航；賣超最多的前三名為康舒、金寶、華東。

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