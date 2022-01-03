台積電領軍 台股漲51點收18,270點、續寫新高

台股今（3）日開紅盤，護國神山台積電（2330）揮動多方大旗，上漲2.6%或16元，收上631元，激勵台股終場上漲51點，收在18,270點，改寫歷史新高紀錄；成交量能放大，來到3,251億元，大於5日均量。

美股電子期貨盤走揚，亞洲主要股市漲跌互見，台股2022年開市第一天在台積電股價創下逾三個月新高，搶下好彩頭，其餘權值股包含：台達電（2308）、國巨（2327）、富邦媒（8454）等也有漲逾2%的不錯表現，激勵早盤台股一度大漲161點，來到18,379點，再度刷新歷史新高紀錄。

資金轉向點火大型股，類股呈現良性輪動，中小型股今日休息，櫃買指數開高走低，下跌2.15點或0.9%，收在235.4點。

盤面上，焦點之一的洋基工程（6691），今日掛牌上演蜜月行情，早盤以232元開出，較每股承銷價180元上漲52元，盤中一度拉升至246元，漲幅超過30%。

展望後市，中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台股基本面及籌碼面展望樂觀。就基本面來說，根據主計處數據，2021年經濟成長率可望創11年來新高，今年展望也上看4%以上，明顯高於疫情爆發前。就資金面而言，國際資金持續流入，且法人於封關前夕持續大買，元月行情具期待空間。

張圭慧表示，去年底剛結束的SEMICON TAIWAM展覽，今年主題聚焦化合物半導體、異質晶片整合，智慧製造及綠色製造等三大主軸，其中化合物半導體中的第三代半導體材料雖然產業鏈仍不完整，且目前相關營收貢獻有限，但由於其對高頻、高速、耐高溫、高功率等因素，有機會於電動車、5G領域大展身手，成為市場關注的重要焦點，長線展望具潛力。