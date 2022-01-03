國巨集團近年積極整併 股價重新挑戰500元大關

國巨（2327）集團近一年多以來積極進行內部整併，2020年底凱美（2375）、奇力新（2456）完成互讓子公司股權，去(2021)年底則是完成國巨整併奇力新，並讓國巨完整被動元件產品的版圖，市場法人預期，未來國巨特殊產品比重可達到八成比重，看好未來國巨及凱美的營運展望，今（3）日國巨股價寫逾四個月新高，市場看好短線國巨股價有機會重新挑戰500元大關。

國巨通過發行新股交換取得奇力新100%股權案，已在去年最後一個交易日12月30日完成整併，國巨集團持續進行內部整併之後，也獲得市場法人認同，近期股價持續緩步走高，今日盤中國巨股價高點來到496元，不僅重新逼近500元大關，股價也寫波段新高，同時也是去年8月中旬以來，該股逾四個月以來股價新高。

市場法人指出，奇力新主要營運是以電感為主要產品線，國巨將該公司納入之後，也公司被動元件產品線全部齊備，不僅能夠一次提供完整電阻、電容、電感等被動元件解決方案，並透過提升奇力新產品組合及市場應用，提升毛利率和獲利，市場也看好整併之後，將對今年及未來國巨營運表現具明顯助益。

市場法人指出，近二年來國巨集團積極進行內部整併，2020年底時，奇力新、凱美互換子公司股權，當時奇力新取得帛漢100％股權，凱美則取得旺詮100％股權，由於旺詮年營收約50億元左右，整併之後的凱美，2021年的營收可望達75億元以上，較前一年成長約七成水準。市場法人看好，今年國巨及凱美在特殊規格產品比重持續提升，及產品線也更完整之後，全年營運仍可望持續受惠整併的效益而成長。