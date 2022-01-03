萬海領跌、貨櫃三雄盤中齊挫 長榮499買單再現

在歐美遠洋線運價大漲下，最新一期SCFI貨櫃運價指數突破5,000點大關，在淡季持續刷新運價指數，法人看好貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）去年第4季及全年獲利；但是在傳出FMC將調查萬海航運收取不合理滯箱費的消息下，貨櫃股齊挫失守月線，尤以萬海開低走低，盤中跌幅近7%領跌，不過，長榮則是在盤中再度出現499張的買單。

台股今（3）日開紅盤，指數再創新高，但航運股卻是大跌，尤以貨櫃三雄的跌勢更重，長榮盤中跌幅逾4%，但也在10時過後，開始出現單筆499張的買單成交；陽明盤中跌幅5.78%，萬海盤中跌幅更超過7%。

根據去年12月31日公布最新一期SCFI貨櫃運價指數5,046.66點，再創新高，上漲90.64點，漲幅1.82%，連八周走揚；遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)7,751美元，較前一周上漲80美元，漲幅1.04%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃) 7,535美元，較前一周上115美元，漲幅1.15%。

另外，遠東到美西每FEU(40呎櫃) 7,535美元，較前一周上漲237美元，漲幅3.18%，再創新高；遠東到美東每FEU(40呎櫃) 11,579美元，較前一周上漲228美元，漲幅2%；其他遠洋線都較前一周上漲。

近洋線部分，遠東到日本關西較前一周上漲55美元，遠東到日本關東較前一周下跌3美元，遠東到韓國較前一周上漲38美元；遠東到東南亞較前一周下跌5美元。

運價指數續創高，法人看好長榮、陽明、萬海去年第4季及全年營運表現，但今日航運股卻是大跌，尤以貨櫃股跌勢更重；市場傳出，美國FMC（聯邦海事委員會）在2021年12月30日公告將調查萬海收取不合理滯箱費，調查範圍自去年春季以來約21個貨櫃，消息衝擊貨櫃股的表現。

法人則是認為，萬海被貨主告上FMC，及今日陽明私募股票可以賣的訊息，可能主力大戶先殺股票再做洗盤，因為萬海被告才11個貨櫃，幾乎沒有影響。

另外，法人表示，航商向貨主收費，都先跟FMC報備核准才能收費，並不是直接跟貨主報價收費，由於一切費用都已經經由FMC核准，貨主怎麼告得贏航商？

法人強調，雖然消息面看起來是負面，但並無實際影響，股價拉回反而是買點。