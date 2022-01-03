快訊

宜花東全失守！ 房貸可合理負擔全台只剩這5區

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

高價股盤中漲跌互見 AES-KY漲幅近8%、聯發科回檔

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導

今（3）日台股開紅，高價股漲跌互見，以AES-KY（6781）漲勢最強，盤中漲幅高達7.67%，站上1950元。大立光（3008）也有超過2%的漲幅。不過近日連續上漲並創下波段新高的聯發科（2454）今天休息，盤中跌幅2.94%，世芯-KY（3661）跌幅1.47%，至1005元。

高價股13千金中，上漲的有7檔，其中AES-KY開盤開高，一度直衝2,000元大關，最高來到1990元，後回檔至1965元。大立光也開紅，早盤買盤急拉至2590元，但之後一路下跌至2505元，盤中漲幅1.62%。

聯發科漲多熄火，開高走低一路下殺至1155元，跌破5日線，跌幅2.94%。世芯-KY力守千金股寶座，股價由紅翻黑，一度跌至998元，後回升至1005元，跌幅1.47%。

世芯 大立光

延伸閱讀

上市櫃16好漢 獲利衝高

2021市值暴增五大集團出列 台積飆升2.2兆最猛

Discovery與聯發科跨界合作 透過5G手機展開勘景

迎接CES展 元宇宙飆風再起要買誰？

相關新聞

台積電漲4元…台股開盤漲41點指數18,260點 再寫歷史新高

台股今(3)日開盤上漲41.39點，開盤指數18,260.23點，再創歷史新高；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價6...

萬海領跌、貨櫃三雄盤中齊挫 長榮499買單再現

在歐美遠洋線運價大漲下，最新一期SCFI貨櫃運價指數突破5,000點大關，在淡季持續刷新運價指數，法人看好貨櫃三雄長榮（...

開紅盤！台積電開高走高 股價創近四個月高

台股開紅盤，台積電（2330）今（3）日開高走高，股價以619元開出，上漲4元，市值回到16兆509.17億元，股價開高...

小資族零股投資 專家點名4族群

台股今天開紅盤，迎接二○二二年首日交易，法人預期股匯市元月行情可望同步增溫，展望今年由於基本面仍優，但指數位於高檔波動增...

元月行情 內外資喊旺

2022年股匯市今（3）日開紅盤，展望元月台股行情，內外資法人齊聲按讚，認為在外資持續掃貨、半導體法說大戲登場、以及CE...

零股投資 聚焦四族群

2021年台股熱度大增，小資族為主的零股交易全年上升至45億股、共5,995億元，台積電、長榮、陽明是零股交易股數最多的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。