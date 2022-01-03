高價股盤中漲跌互見 AES-KY漲幅近8%、聯發科回檔

今（3）日台股開紅，高價股漲跌互見，以AES-KY（6781）漲勢最強，盤中漲幅高達7.67%，站上1950元。大立光（3008）也有超過2%的漲幅。不過近日連續上漲並創下波段新高的聯發科（2454）今天休息，盤中跌幅2.94%，世芯-KY（3661）跌幅1.47%，至1005元。

高價股13千金中，上漲的有7檔，其中AES-KY開盤開高，一度直衝2,000元大關，最高來到1990元，後回檔至1965元。大立光也開紅，早盤買盤急拉至2590元，但之後一路下跌至2505元，盤中漲幅1.62%。

聯發科漲多熄火，開高走低一路下殺至1155元，跌破5日線，跌幅2.94%。世芯-KY力守千金股寶座，股價由紅翻黑，一度跌至998元，後回升至1005元，跌幅1.47%。