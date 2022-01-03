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台積電漲4元、台股開盤漲41點指數18,260點 再寫歷史新高

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台積電漲4元…台股開盤漲41點指數18,260點 再寫歷史新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股再創新高。示意圖／聯合報系資料照
台股再創新高。示意圖／聯合報系資料照

台股今(3)日開盤上漲41.39點，開盤指數18,260.23點，再創歷史新高；台積電（2330）開盤上漲4元，開盤價619元。

群益投顧說，大盤指數處各短期均線之上的均線格局偏多格局，應密切觀察fed進入資金回收年，對2021年大漲的電子成長型概念股評價影響。操作上，近期小型電子次產業(如設備股、遊戲股等)短線急漲，而波段急漲的元宇宙概念(指標股)、個別波段大漲(創高)的IC設計股，則有走勢轉沉態勢。相關發展折射出買盤短打，以及評價調整進一步升高的態勢。

上周五(12/31)美股四大指數收盤同步收跌：道瓊指數下跌59.78點、跌幅0.16%，那斯達克指數下跌0.61%，標準500指數下跌0.26%，費半指數下跌0.15%。

第一金投顧表示，聖誕假期後歐美國家 Omicron 新增確診暴增，美國 CDC 出乎意料建議民眾無論是否已接種疫苗都應避免郵輪旅行，導致台股休市期間歐美股市普遍小幅回檔；兩個交易日累計S&P500下跌幅度0.56%，收在4,766.18點；道瓊指數下跌幅度0.41%，收在36,338.30點；那斯達克下跌幅度0.77%，收在 15,644.97點。

外資上周四期貨淨空單增加2,065口至25,156口，十大交易人與特定法人合計賣出530口。週選支撐與壓力區落在17,850至18,500點，P/CRatio降至1.17，整體籌碼中性看待。

三大法人上周四集中市場合計買超20.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超26.4億元，投信賣超8.7億元，自營商（自行買賣）買超2.0億元，自營商（避險）買超0.7億元。

外資 自營商

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