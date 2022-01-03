快訊

專家：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

永豐投顧：元月行情逐漸發酵

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新的一年開始，永豐投顧預估元月行情逐漸發酵，1月13日台積電（2330）召開法說前後達到股市高峰，之後隨農曆年封關日接近，走勢放緩。投資標的以台積電為主軸擴及台積電協力廠及IC設計族群；另外，具備CSR報告、股價位階尚低的藍籌股亦可能成為代操基金首要買進標的，不預設指數空間，選股策略大於選市。

永豐投顧表示，2021年11月外銷接單達655億美元，再創新高，產業動能比預期強勁，再觀察11月製造業PMI由10月58.3上升至59.5，顯示淡季不淡，景氣對策信號位於紅燈區已達10個月，創下史上最長紅燈區，由外銷接單、製造業PMI及目前股市情況來看，12月景氣對策信號應仍可維繫於高檔。

2021年12月市場專注焦點為Fed升息議題及新變種病毒是否再次傷害市場經濟活動，Fed升息三碼已然反應於過去的股市，在變種病毒方面，現今越來越多研究顯示，Omicron病毒重症率較Delta病毒大幅度減輕，投資人在放下Fed升息及病毒擔憂後，元月上場的超級財報週將成為投資人焦點所在。美、台財報共同點為第1季為財報年成長率最佳季度，故作夢行情可以期待。其中以台積電的法說行情最值得期待，在台積電調漲2022年晶圓代工價格10～20％後，預期獲利更上層樓。另外，外資曾發布半導體缺貨潮於2022結束的看法，曾對晶圓代工族群造成不小的震撼，此次由台積電法說亦可獲得明確的展望。。

永豐投顧說，勞退480億元代操基金可望開始布局544家具備CSR報告的績優公司，另在聖誕長假期間，外資交投清淡，買賣金額由過去平均1,700億元下降至不到千億元，預期元月外資歸隊，台股成交量將恢復至3,000億元水準，不致再呈現價量背離現象。

台積電 晶圓代工 景氣對策信號

延伸閱讀

元月行情 內外資喊旺

蘋果MR裝置 傳6月亮相

零股投資 聚焦四族群

半導體法說行情 有譜

相關新聞

元月行情 內外資喊旺

2022年股匯市今（3）日開紅盤，展望元月台股行情，內外資法人齊聲按讚，認為在外資持續掃貨、半導體法說大戲登場、以及CE...

小資族零股投資 專家點名4族群

台股今天開紅盤，迎接二○二二年首日交易，法人預期股匯市元月行情可望同步增溫，展望今年由於基本面仍優，但指數位於高檔波動增...

半導體法說行情 有譜

台積電等半導體指標股法說會將率續登場，牽動資金進場布局半導體相關供應鏈。法人看好在半導體緊俏市況不變下，今年首季半導體產...

上市櫃16好漢 獲利衝高

2021年台股交易劃下句點，企業全年財報表現備受矚目，聯發科（2454）、和泰車、台積電、儒鴻、巨大、中租-KY等「上市...

零股投資 聚焦四族群

2021年台股熱度大增，小資族為主的零股交易全年上升至45億股、共5,995億元，台積電、長榮、陽明是零股交易股數最多的...

梁彥平專欄／逢低布局 卡位紅包行情

台股2021年封關前集團與法人作帳續航，加上外資積極作多反賣為買，預先卡位元月行情，指數劃下完美句點站上萬八，創下歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。