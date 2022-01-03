永豐投顧：元月行情逐漸發酵

新的一年開始，永豐投顧預估元月行情逐漸發酵，1月13日台積電（2330）召開法說前後達到股市高峰，之後隨農曆年封關日接近，走勢放緩。投資標的以台積電為主軸擴及台積電協力廠及IC設計族群；另外，具備CSR報告、股價位階尚低的藍籌股亦可能成為代操基金首要買進標的，不預設指數空間，選股策略大於選市。

永豐投顧表示，2021年11月外銷接單達655億美元，再創新高，產業動能比預期強勁，再觀察11月製造業PMI由10月58.3上升至59.5，顯示淡季不淡，景氣對策信號位於紅燈區已達10個月，創下史上最長紅燈區，由外銷接單、製造業PMI及目前股市情況來看，12月景氣對策信號應仍可維繫於高檔。

2021年12月市場專注焦點為Fed升息議題及新變種病毒是否再次傷害市場經濟活動，Fed升息三碼已然反應於過去的股市，在變種病毒方面，現今越來越多研究顯示，Omicron病毒重症率較Delta病毒大幅度減輕，投資人在放下Fed升息及病毒擔憂後，元月上場的超級財報週將成為投資人焦點所在。美、台財報共同點為第1季為財報年成長率最佳季度，故作夢行情可以期待。其中以台積電的法說行情最值得期待，在台積電調漲2022年晶圓代工價格10～20％後，預期獲利更上層樓。另外，外資曾發布半導體缺貨潮於2022結束的看法，曾對晶圓代工族群造成不小的震撼，此次由台積電法說亦可獲得明確的展望。。

永豐投顧說，勞退480億元代操基金可望開始布局544家具備CSR報告的績優公司，另在聖誕長假期間，外資交投清淡，買賣金額由過去平均1,700億元下降至不到千億元，預期元月外資歸隊，台股成交量將恢復至3,000億元水準，不致再呈現價量背離現象。