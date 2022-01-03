晶圓代工價格維持高檔 高盛上調台積電目標價至1,035元

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

晶圓代工價格維持高檔水準、HPC/5G技術快速發展、以及市場對虛擬貨幣的需求提升，高盛預期台積電（2330）今年營收和獲利成長幅度可再提高，資本支出也有調升空間，重申買進評等，目標價由1,028元上調至1,035元。

高盛指出，台積電受惠產業供需市況緊俏，今年全年產能利用率可維持高檔，預期台積電2022年美元營收可年增26.1%，較2021年年增24.6%來得佳。而在漲價效應開始於今年首季發酵下，台積電2022年毛利率、營益率可較去年提升，各為53.1%、42.9%。此外，高盛預期成熟製程、先進製程價格將可各增加10%、5%，使整體產品首季平均銷售單價季增11%。

高盛預期台積電可望在法說會上上調其資本支出展望。台積電原有三年千億美元的資本支出計畫不涵蓋日本廠，未來隨在日本、美國、台灣、中國等地的擴產計畫開出下，台積電資本支出仍有上修空間，高盛維持日前對台積電三年1,080億美元資本支出的預估，2021、2022、2023年各為300、380、400億美元，可使產能各成長7%、9%、11%。

除了資本支出，台積電3奈米製程進度也為法說會上另一焦點。高盛預期Intel和蘋果將是台積電N3的首波客戶，而其他主要客戶則應會採用台積電N3E，預期台積電3奈米在2023年將占其營收16%。

台積電營運能見度高，高盛上調台積電2022、2023年EPS至29.57、37.86元，重申買進評等，目標價由1,028元上調至1,035元。

台積電 高盛 營收

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