2021台股十大特色 年末封關日創盤中新高點

台股2021年亮麗封關，創造十大亮點，盤中18,291點再創新高、收盤18,218點歷史次高，月線三連紅、年線連三紅，連三年上漲超過二成，在亞股主要股市漲幅僅次越南，上市櫃指數同創12年漲幅最大，上市櫃公司市值增加12.9兆元創史上最大增幅。

統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光、兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等四大名師看好元月行情在台積電（2330）等重量級法說會登場帶動下，將挑戰「萬九」，2022年最高有機會挑戰2萬點，虎年飆股留意鴻海（2317）大爆發；走勢上，2022年將呈現「微笑曲線」：年初持續走高，第2季在美國聯準會升息前拉回，然後第3季產業旺季、第4季美台大選拉抬下走高，全年高點有機會落在第4季。

台股昨（30）日在部份結帳賣壓出籠下，下跌29點收18,218點，但盤中仍創歷史新高18,291點，形成周、月、季、半年與年線五線連紅，櫃買指數則是上漲1.28點收237.55點創14年最高，連同日線形成六線連紅；上市成交量略增至2,667億元，全年合計達95.51兆，櫃買達21.06兆元，二市達116.57兆元，也刷新紀錄。

2021年台股持續驚驚漲，一方面受新冠肺炎疫情連第二年威脅，另一方面卻挾科技等產業居全球關鍵地位帶動外銷訂單迭創新高帶動，大盤指數走勢有別2020年疫情爆發年的V型反轉，在高檔上演震盪波波高的走勢，昨（30）日封關日盤中再度以18,291點刷新台股新紀錄，收盤18,218點歷史次高，僅次於前一交易日的18,248點，為亮點之一。

亮點之二是上市公司總市值衝上56.4兆元，上櫃公司總市值5.77兆元，市櫃合計62.17兆元，同步刷新紀錄；亮點之三是股民荷包吃大補丸，依臺灣證券交易所總歸戶後股民數計算，平均每位股民大賺107.92萬元，為近十年最多。

當中護國神山台積電全年全年雖只漲85元，不若去年狂漲199元，但因為台股權王，總市值突破15兆元大關達15.94兆元，一年內市值大增大增2.2兆元，同創新高，為焦點之四。

籌碼面亦有亮點，儘管外資今年再賣超4,540億元，合計兩年賣超達9,935億元史上首見，但在投信、代操、海歸資金等內資全年簇擁，加上外資於封關倒數之際連八買，帶動台股創高；以全年來看，土洋大戰再度由內資拿下第二勝，其中，投信買超701億元，為2009年以來最高。

因台股今年高低點差3,571點、震幅高達24%，也造就期貨市場交易量創新高、盤中零股交易量創新高、ETF總市值首度突破2兆元、13千金股史上最多、百元俱樂部會員數創新高，加上航海王、鋼鐵人、蜘蛛人等帶動傳產股史所未見榮景，均為2021年台股寫下歷史新扉頁。