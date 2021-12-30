快訊

領40個月年終可買房了 專家：長榮人可買這些區

電信業震撼彈！台灣大求娶台灣之星 雙方將合併

台股封關站上萬八 法人看好元月行情

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
法人表示，預估台股元月行情逐漸發酵，至1月13日的台積電召開法說前後達到高峰，之後隨牛年封關日接近，走勢將逐漸放緩。本報資料照片
法人表示，預估台股元月行情逐漸發酵，至1月13日的台積電召開法說前後達到高峰，之後隨牛年封關日接近，走勢將逐漸放緩。本報資料照片

台股今天封關，在美股領頭之下，指數站穩萬八之上，收在1萬8218點。法人表示，預估元月行情逐漸發酵，至13日的台積電召開法說前後達到股市高峰，之後隨牛年封關日接近，走勢將逐漸放緩。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股2021年亮麗封關，全年度加權指數大漲23.66%，強漲3486點；另外，OTC漲勢更為亮眼，2021全年度大漲29.03%。時間進入2022年，隨著5G通訊、車用電子、高效能運算等新興科技應用及數位經濟加速發展，加上國際原物料價格高檔盤旋，可望持續挹注外銷接單成長動能，對於台股明年度多頭有相當大的支持，建議投資人聚焦半導體、矽晶圓、網通、PCB，以及傳產的自行車、紡織等重點產業。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期而言，重要法說陸續於2022年1月中旬登場，多數公司將於法說中提及2022年展望，安聯對於半導體產業維持正面看法，預期晶圓代工供不應求將延續至2022年上半年，第一季半導體產業很可能淡季不淡。另一方面，近期記憶體現貨價格出現反彈，加上中國西安封城恐造成短期記憶體供應受到影響，料將進一步支撐記憶體價格。整體而言，預期法說行情將支撐第一季股市行情。

永豐投顧則分析，投資人在放下聯準會升息及變種病毒擔憂後，元月上場的超級財報周將成為投資人焦點所在。美、台財報共同點為第一季為財報年成長率最佳季度，作夢行情可以期待。其中以台積電13日的法說行情最值得期待，在台積電調漲2022年晶圓代工價格10～20％後，預期獲利更上層樓。此外，外資曾發布半導體缺貨潮於2022結束的看法，一度對晶圓代工族群造成不小的震撼，台積電法說可獲得明確的展望。

再者，勞退480億元代操基金可望開始布局544家具備CSR報告的績優公司，在耶誕長假期間外資交投清淡，買賣金額由過去平均1700億元下降至不到千億元，預期元月份外資歸隊，台股成交量將恢復至3000億元水準，不致呈現目前價量背離現象。投資標的建議以台積電為主軸擴及台積電協力廠及IC設計族群，具備CSR報告、股價位階尚低的藍籌股也可能成為代操基金首要買進標的，建議不預設指數空間，選股策略大於選市。

台積電 台股

延伸閱讀

台股封關／外資今年最愛前十檔 這家太陽能廠第一名

台股封關／今年上市公司總市值增11.47兆 台積大增逾2兆

匯市封關！新台幣貶0.2分、收27.69元 全年升值2.95%

2021封關 基金平台看好台股後市

相關新聞

台股封關站上萬八 法人看好元月行情

台股今天封關，在美股領頭之下，指數站穩萬八之上，收在1萬8218點。法人表示，預估元月行情逐漸發酵，至13日的台積電召開...

台股封關／外資今年最愛前十檔 這家太陽能廠第一名

外資雖然今年賣超台股4539億元，但也有持股比增加的個股。統計外資今年持股比重增加前十大個股，第一名是太陽能產業國碩（2...

台股封關／股價憔悴前十慘 這檔今年跌最兇

台股封關收在18,218.84點，今年大漲3,486.31點，指數站上萬八的歷史高點區，雖有許多飆股，股價年漲數倍，但也...

已連3年上漲 台灣股匯市今年在亞洲有多強？

台股今天小跌封關，但今年上漲23.7%，成為亞太地區僅次於蒙古和越南之外的最強股市。因防疫有成，而全球對電子產品需求甚殷，台股今年已連續三年上漲，延續...

台股終止連三紅、下跌29.44點 三大法人買超21.95億

台股今（30）日開高走低，一度走跌至18216.45點，午盤向平盤拉升，但尾盤受台積電（2330）收黑影響，收盤下跌29...

台股封關收小黑 今年大漲3486點

台股今天封關，儘管終場以小跌29點作收，但指數仍收在1萬8218點，成交金額2631億元。累計台股今年大漲3486點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。