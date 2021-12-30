台股封關站上萬八 法人看好元月行情

台股今天封關，在美股領頭之下，指數站穩萬八之上，收在1萬8218點。法人表示，預估元月行情逐漸發酵，至13日的台積電召開法說前後達到股市高峰，之後隨牛年封關日接近，走勢將逐漸放緩。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股2021年亮麗封關，全年度加權指數大漲23.66%，強漲3486點；另外，OTC漲勢更為亮眼，2021全年度大漲29.03%。時間進入2022年，隨著5G通訊、車用電子、高效能運算等新興科技應用及數位經濟加速發展，加上國際原物料價格高檔盤旋，可望持續挹注外銷接單成長動能，對於台股明年度多頭有相當大的支持，建議投資人聚焦半導體、矽晶圓、網通、PCB，以及傳產的自行車、紡織等重點產業。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期而言，重要法說陸續於2022年1月中旬登場，多數公司將於法說中提及2022年展望，安聯對於半導體產業維持正面看法，預期晶圓代工供不應求將延續至2022年上半年，第一季半導體產業很可能淡季不淡。另一方面，近期記憶體現貨價格出現反彈，加上中國西安封城恐造成短期記憶體供應受到影響，料將進一步支撐記憶體價格。整體而言，預期法說行情將支撐第一季股市行情。

永豐投顧則分析，投資人在放下聯準會升息及變種病毒擔憂後，元月上場的超級財報周將成為投資人焦點所在。美、台財報共同點為第一季為財報年成長率最佳季度，作夢行情可以期待。其中以台積電13日的法說行情最值得期待，在台積電調漲2022年晶圓代工價格10～20％後，預期獲利更上層樓。此外，外資曾發布半導體缺貨潮於2022結束的看法，一度對晶圓代工族群造成不小的震撼，台積電法說可獲得明確的展望。

再者，勞退480億元代操基金可望開始布局544家具備CSR報告的績優公司，在耶誕長假期間外資交投清淡，買賣金額由過去平均1700億元下降至不到千億元，預期元月份外資歸隊，台股成交量將恢復至3000億元水準，不致呈現目前價量背離現象。投資標的建議以台積電為主軸擴及台積電協力廠及IC設計族群，具備CSR報告、股價位階尚低的藍籌股也可能成為代操基金首要買進標的，建議不預設指數空間，選股策略大於選市。