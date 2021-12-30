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台股封關小跌29點收18,218點 全年漲23.6%

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

2021年度台股封關日，連三年收下逾兩成的漲幅，今（30）日盤中加權指數再度改寫新高、來到18,291點，終場小跌29點，收在18,218點，成交量達2,631億元。2021年加權指數上漲3,486.31點或23.6%、櫃買指數上漲29%。

今日美期電子盤走跌，亞洲主要股市漲跌互見，加權指數雖然攻高後翻黑，呈現狹幅整理，雖然尾盤遇到連續假期前的獲利了結賣壓，指數跌點擴大，以今日相對低點作收，在仍然強力站穩18,200點之上。

盤面上，類股呈現健康輪動，權值電子股熄火，由高價股及中小型股接棒演出，台積電（2330）尾盤翻黑，壓抑指數表現空間，但高價股及中小型股在匯聚市場信心，盤面再見13千金。

今年來台股表現亮麗，帶動上市公司總市值增加逾11兆，今年來漲幅前五大為：德宏（5475）、晶宏（3141）、立凱-KY（5227）、大眾控（3701）以及力特（3051）。

根據統計，12月29日上市公司總市值為56兆4,676.79億元，根據台灣證交所統計至11月底的歸戶後開戶數11,960,054計算，每位股民平均賺96.69萬元；如果以歸戶後有交易戶數8,606,840計算，每位股民平均賺134.36萬元。

展望2022年元月行情，綜合第一金投顧董事長陳奕光、新光投信董事長劉坤錫、台新投顧副總經理黃文清看法，預期元月行情將呈現先上後下，元月中旬指數將面臨到農曆新年前的長假賣壓，指數面臨到調節壓力而下壓，建議關注五大要點：外資動能、美股表現、上市櫃營收、貨幣政策進展以及疫情後續發展，建議投資人可以抱股過年。

台股 中小型股

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